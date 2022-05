"Tanquinho em dois dias": tatuador faz abdominal definido em cliente

Passar meses ou anos malhando na academia ou "resolver" o problema em dois dias: qual a melhor opção para ganhar uma "barriga tanquinho"? A resposta parece fácil, exceto que a solução milagrosa não passa de uma tatuagem.

Ainda assim, teve quem arriscasse. O tatuador Dean Gunther, do Reino Unido, há tempos pensava em experimentar o desenho no estilo realista. Faltava apenas uma cobaia. Um amigo de Dean decidiu tentar a brincadeira.

Sobre o assunto Com 105 anos e 4 tatuagens, idosa quer entrar no Guinness como a mulher mais velha a tatuar o corpo

Mulher tatua bombom Caribe no braço e repercute nas redes sociais: "gostoso, mas injustiçado"

Aos 100 anos, brasileiro é recordista mundial por trabalhar na mesma empresa por oito décadas

Mulher dá à luz durante show do Metallica em Curitiba

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O processo foi compartilhado pelo tatuador no TikTok. As imagens do procedimento, até o fechamento desta matéria, já tinham recebido quase 800 mil visualizações na rede social de vídeos curtos.

No primeiro vídeo, um leve tom teatral: o rapaz é mostrado malhando, com a legenda "meu amigo batalhou por anos para conseguir uma barriga tanquinho, sem sucesso". Em seguida, ele entra no estúdio e mostra a "pança" ao tatuador junto à foto de um homem musculoso.





Após isso, há imagens do procedimento: o decalce é aplicado, e em seguida mostra-se o trabalho concluído. Seguidores do tatuador chegaram a duvidar da veracidade do vídeo. Para resolver as dúvidas, Dean mostrou o "making of" do desenho.

A tatuagem, no entanto, pode dar menos dor de cabeça que o imaginado: aparentemente, no vídeo, é usada uma caneta de tinta temporária, que desaparece após algumas lavagens. Além disso, após o procedimento, a barriga do amigo de Dean não está inchada ou com outras marcas que indiquem um desenho permanente.





Mais notícias curiosas

Sobre o assunto Irmã de Kate Moss cobra R$ 400 para avaliar pênis de fãs

Pabllo Vittar cai em palco nos EUA: "Moro no Brasil, esse tombo não foi nada"

Argentinos preparam bife à milanesa de 900 kg e afirmam que é o maior já feito no mundo

Maisa tira carteira de habilitação e comemora: "Foi de segunda, mas foi"

Jovem viraliza ao contar que pais a proibiram de ter cama de casal: "Família conservadora"

Cachorro "pega" carona em ônibus todos os dias para acompanhar tutor na escola

João Gomes continua cantando após palco pegar fogo em Pernambuco: "vai dar certo"

Professor que viralizou procurando os colegas pelo Orkut promete continuar busca

Tags