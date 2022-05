Maisa tira carteira de habilitação e comemora: "Foi de segunda, mas foi"

A apresentadora de 19 anos compartilhou o momento com seguidores do Twitter nesta quinta-feira, 5

A atriz e apresentadora Maisa Silva comemorou aprovação no exame prático de direção nesta quinta-feira, 5. A artista celebrou a conquista nas redes sociais. "Finalmente, passei no exame prático e agora a mãe está no aguardo da habilitação. Vamos", escreveu. Ela ainda revelou que havia sido reprovada na primeira tentativa: "Foi de segunda, mas foi".

A jovem de 19 anos ainda agradeceu o instrutor, Marlon, e os profissionais da autoescola. "Foi um dos meus presentes de aniversário, porque meus 20 estão batendo na porta", acrescentou. Em vídeo publicado nas redes sociais por uma seguidora da atriz, Maisa aparece comemorando ao sair do carro, logo após a prova.

PARABÉNSSSSS pic.twitter.com/wyhdyzn9YG
May 5, 2022

O filme "De Volta Aos Quinze", um dos projetos da apresentadora, está disponível na plataforma de streaming Netflix. A produção é uma adaptação do livro homônimo de Bruna Vieira e mostra a realidade de Anita, personagem interpretada por Maisa e Camila Queiroz, que acidentalmente volta à adolescência.

