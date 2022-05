Irmã de Kate Moss cobra R$ 400 para avaliar pênis de fãs

A influenciadora digital Lottie Moss, meia-irmã da modelo Kate Moss, anunciou uma proposta ousada em seu perfil na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. Em pacote disponível por R$ 400 (US$ 80), a jovem de 24 anos oferece as seguintes atividades: envio de nudes, chat ilimitado, conteúdo e descontos exclusivos, além de avaliação de pênis, pedidos personalizados e mais.

Os assinantes poderão ver mais da vida pessoal de Lottie, filha do segundo casamento do pai de Kate, Peter Edward Moss. A influenciadora iniciou a carreira como modelo em 2014 e trabalhou com marcas como Clavink Klein e Valentino, mas rompeu os contratos por problemas com drogas.

Lottie investe em plataformas de conteúdo adulto, como Glowpage e OnlyFans, desde 2021. Na época em que abriu a conta, alguns vídeos ultrapassavam o valor de 1.000 euros, o que equivale, aproximadamente, a R$ 7 mil. Com mais de 500 mil seguidores no Instagram, a influenciadora também afirma que deseja participar de filmes e músicas.

