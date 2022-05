Jovem viraliza ao contar que pais a proibiram de ter cama de casal: "Família conservadora"

O que para alguns é banal, para a família de Gabi Araújo é uma questão. A jovem do Rio de janeiro viralizou no TikTok mostrando a recusa dos pais em lhe dar uma cama de casal. A justificativa apresentada pela mãe é que a residência "é casa de família conservadora".

Gabi tem uma cama de solteiro, mais estreita. No vídeo, ela contar que os pais trocaram de cama, o que deixou livre um colchão de casal. A filha pede para que eles lhe deem a cama antiga, mas os dois se recusam.

Apesar da justificativa não ser explícita, eles deixam claro que a cama de casal é para casais. E que ela, como solteira, deve dormir na cama de solteiro. "Quando você casar, você compra uma cama de casal", afirma um dos pais.

Gabi insiste, dizendo que a cama de casal traz conforto e espaço na hora de dormir, mas a família não cede. "Aqui é casa de família conservadora", diz a mãe. O pai complementa: "Se quiser fazer balbúrdia, bagunça, faça na casa da mãe Joana".

Assista:

Gabi faz vídeos de comédia em seu perfil no TikTok. Atualmente, seu perfil já passa dos 16 mil seguidores. Nos Stories do Instagram, Gabi contou que não esperava que o vídeo com seus pais, que foge à temática das esquetes que produz, viralizasse tanto.

Ela revela que o vídeo foi postado com a autorização dos pais. "Quem sabe eles aparecem mais por aqui e vocês conhecem eles melhor", declara a filha.

