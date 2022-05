Argentinos preparam bife à milanesa de 900 kg e afirmam que é o maior já feito no mundo

A produção do prato foi feita em frente a Basílica de Luján, e pode ser assistida por 1.500 pessoas, que ao final da mensuração do bife, puderam degustá-lo.

Em comemoração ao Dia da Milanesa, na última terça-feira, 3, cozinheiros na cidade de Luján, na província de Buenos Aires, organizaram um mutirão para produzir o maior bife à milanesa do mundo.

O prato pesava 926 quilos, com cerca de 12 metros quadrados. O preparo desta super refeição foi feito por 20 chefes de cozinha, dirigidos por Luciano López Fuente, e organizado pela empresa Alimentos Holis.

Sobre o assunto Criança de 4 anos é obrigada por avó a beber garrafa de whisky e morre

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para cozinhar um prato desta magnitude - a milanesa media 4,5 metros de comprimento por 3,2 metros de largura -, foi necessário produzir uma frigideira especial para o momento. O equipamento fritou cerca de 580 kg de carne bovina em 2.000 litros de óleo. Conforme o portal Infobae, além da carne, foram usados 420 kg de pão ralado, 50 kg de mussarela, 50 kg de presunto e 100 litros de molho de tomate na receita.

A produção do prato foi feita em frente a Basílica de Luján e pôde ser assistida por 1.500 pessoas, que ao final puderam degustar o bife Nas redes sociais, o chefe responsável por conduzir o preparo divulgou o momento e escreveu: “Assim foi fazer a maior milanesa napolitana do mundo!”.

A empresa que organizou o evento também publicou um vídeo no Instagram, e afirmou: "Batemos um recorde com a maior milanesa do mundo em Luján".

A milanesa é um dos pratos típicos da Argentina desde o século XIX, quando foi trazido pelos italianos para a região. Os organizadores do evento pretendem registrar o feito no Guinness Book, que reconhece e classifica recordes no mundo.



Tags