Mulher dá à luz durante show do Metallica em Curitiba

A tatuadora Joice Figueiró deu à luz durante o show da banda Metallica no estádio Couto Pereira, em Curitiba, Paraná. Com 39 semanas de gestação, Joice começou a noite deste sábado, 7, compartilhando registros do evento nos stories do seu Instagram, até dar uma pausa e vir com a notícia do nascimento do filho.

"Quando que eu iria imaginar que estaria no show do Metallica, de 39 semanas de gestação, e esse menino decide nascer ali mesmo, três músicas antes do show acabar, no Couto Pereira, ao som de Enter Sandman?", escreveu Joice, compartilhando uma foto do filho, Luan Figueiró, além de avisar que estava tudo bem.

Após viralizar na internet, Joice explicou que comprou o ingresso para o show há três anos e nunca imaginou que isso iria acontecer, apesar de algumas pessoas brincarem na fila que o bebê iria nascer ali mesmo.

"Nas bandas da abertura eu estava bem. As contrações começaram durante o show do Metallica, e foi tudo muito rápido. No meio do caminho para o ambulatório, a bolsa estourou e não dava mais tempo ir para a maternidade. Ele nasceu ali mesmo, no Couto Pereira, ao som de Metallica", relatou ela em sua conta do Instagram.

