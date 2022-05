Professor que viralizou procurando os colegas pelo Orkut promete continuar busca

Com o possível retorno da rede social Orkut no final de abril, Calixto Silva Neto, dono de um dos primeiros memes da internet brasileira, promete tentar reunir novamente a turma da faculdade, formada em 1981, se a rede social for reativada. Por 10 anos, o professor de Sorocaba, no interior de São Paulo, insistiu com mensagens na comunidade da Universidade em busca dos colegas, mas nunca teve retorno.

A expectativa de retorno aconteceu no final do mês de abril, quando o site oficial do Orkut foi reativado. Por enquanto, não é possível criar comunidades, curtir fotos e adicionar amigos. Na página, o fundador da rede social, o engenheiro de software Orkut Büyükkökten publicou uma mensagem aos usuários. "E é por isso que estou construindo algo novo. Vejo você em breve!", disse no recado.

Na busca desde 2004, quando criou o perfil no Orkut, Calixto Silva tenta reunir a "Turma de 81". Por quatro anos, Silva procurou os colegas, e apesar de suas publicações terem ganhado destaque, com mais de 3600 respostas, nenhuma era de alguém formado em 1981.

Com o sucesso recebido, Calixto criou outra comunidade chamada "Pergunta ao Calixto", onde participantes podiam fazer perguntas de qualquer assunto. De acordo com o professor, alunos de todo o País faziam perguntas para saber o estilo de filme e música preferido e até se o mesmo havia consumido drogas na juventude.

Mesmo após o fim da rede social, em 2014, Silva continuou procurando pelos formandos, mas sem conseguir. De todos os colegas, ele mantém contato com apenas uma pessoa, de quem é amigo até hoje.

