Aos 100 anos, brasileiro é recordista mundial por trabalhar na mesma empresa por oito décadas

O vendedor Walter Orthmann, de 100 anos de idade, ganha de todos brasileiros no quesito de permanência numa empresa. Ele trabalha há 84 anos no mesmo local e entrou no Guinness Book como o funcionário mais antigo em atividade no mundo.

Morador de Brusque, em Santa Catarina, Walter foi contratado aos 15 anos, em 1938, cinco anos antes da aprovação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

O vendedor foi contratado pela empresa RenauxView como auxiliar de expedição. Depois, foi promovido a office-boy e assistente administrativo. Hoje, Walter atua como gerente de vendas.

Nesta terça-feira, 19, seu Walter, como é conhecido na região, completa 100 anos de idade. Segundo o portal R7, ele deve promover uma festa para mais de 700 convidados, com direito a bolo, food trucks, chope e música.

Ao longo dos 84 anos na empresa o idoso recebeu homenagens do Corpo de Bombeiros Militar de Brusque e do Tribunal Superior de Trabalho.

Trajetória



Segundo o portal G1, esse não foi o primeiro emprego de Walter, que começou a trabalhar com plantação de aipim aos 12 anos. Naquela época, ele precisava andar cerca de cinco quilômetros todos os dias para ir à escola.

Em 1946, Walter casou pela primeira vez com Alice Koschnik, que faleceu em 1977. Três anos depois, casou com Lucia Helena Valle, com quem vive até hoje.

Guinness

Não é a primeira vez que o idoso recebe o certificado do Guinness World Records. O primeiro veio em 2008, depois em 2018 e agora, em 2022. Ao longo desses anos, ele bate o próprio recorde como a pessoa no mundo que trabalha há mais tempo em uma mesma empresa.

De acordo com o Guiness, a mais longa carreira na história, independentemente de estar na mesma empresa, foi de Susan OHagan. A moradora de Lisburn, na Irlanda do Norte, trabalhou com serviços domésticos por 97 anos nas proximidades da capital Belfast. O feito foi realizado dos 10 aos 107 anos, mais precisamente entre os anos de 1812 e 1909, quando morreu.

