João Gomes continua cantando após palco pegar fogo em Pernambuco: "vai dar certo"

Na última quinta-feira, 5, o palco em que o cantor João Gomes se apresentava pegou fogo. O susto aconteceu durante o show em Serra Talhada, no interior de Pernambuco. O público percebeu o início das chamas e avisou ao artista.

O cantor percebeu a agitação da plateia e parou a banda para ver o que estava acontecendo. Depois de constatar que a parte superior da estrutura do palco estava com um pouco de fogo, João perguntou ao público se queriam que o show continuasse. “Vai dar certo", garantiu o artista, que seguiu com a apresentação.

O momento foi publicado no perfil do Instagram “A Casa dos Hits” neste sábado, 7. O show de João Gomes fez parte da programação de aniversário de 171 anos da Serra Talhada.

Além do cantor de piseiro, Jonas Estilizado também se apresentou no aniversário da cidade pernambucana.

