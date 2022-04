Com 105 anos e 4 tatuagens, idosa quer entrar no Guinness como a mulher mais velha a tatuar o corpo

É de comum pensamento que, após a primeira tatuagem, dificilmente não se faz a segunda. Um exemplo é a aposentada Epifânia Maria de Jesus, conhecida como Vó Pifa, de 105 anos. Na comemoração de seu aniversário, realizada no último sábado, 9, ela fez a sua quarta tatuagem. Seu objetivo é se tornar a pessoa mais velha do mundo a fazer uma tatuagem e entrar no Guinness Book com o feito.

Moradora de Sobradinho, no Distrito Federal, Vó Pifa tatuou no braço uma chave dourada com a frase: “Só o amor constrói”. A entusiasta por tatuagens já soma quatro artes espalhadas pelo corpo. Todos os procedimentos são de autoria do tatuador Flávio Araújo, tatuador com estúdio em Brasília, DF.

Vó Pifa fez sua quarta tatuagem aos 104 anos,mas não revela o dignificado da chave. (Foto: Arquivo pessoal)



Quando a Vó Pifa completou 90 anos, seu neto Engels perguntou o que ela queria ganhar de aniversário, imaginando que ela optaria por uma viagem ou mesmo uma noite de diversão. Entretanto, a avó o surpreendeu com a seguinte mensagem: "Meu filho, eu não quero morrer com sorte de cachorro. Eu quero fazer uma tatuagem". A princípio, ele até pensava ser uma brincadeira, mas a idosa justificou seu desejo, afirmando que sempre teve vontade de fazer o registro no corpo.

Ao chegar no estúdio, dona Pifa pediu para o neto comprar cerveja gelada e escolheu um dos maiores desenhos do tatuador. E decidiu fazer um ramalhete na coxa. Ela aguentou duas horas de procedimento.

A segunda tatuagem foi aos 98 anos, com um beija-flor beijando o ramalhete. E para que todos pudessem ver as artes, até renovou o estoque de vestidos mais curtos.

Aos 101 anos, foi a vez da vovó fazer sua terceira tatuagem. Só que, dessa vez, ela apostou em uma rosa tomando toda a coxa. O neto fez o registro no YouTube, que acabou viralizando ao ponto da Vó Pifa ser entrevistada em um programada de televisão: A Hora do Faro.

Vó Pifa

Nascida em 1917 em Correntina, na Bahia, Vó Pifa é cantora, poetisa e piadista e teve 18 filhos. E contando com netos e bisnetos, soma-se cerca de 100 pessoas. Foram poucos os parentes que questionaram a decisão da avó por fazer as tatuagens, mas ela sempre lida os comentários com humor.

Guinness

A família está reunindo toda a documentação necessária para atender aos requisitos do Guinness World Records. Por isso, quanto mais visibilidade e compartilhamentos, mais chances da Vó Pifa conseguir a regulamentação do recorde. Para tanto, Engels até pede para que quem gostou da história entre em contato com a edição para que seja dada mais atenção ao caso.

