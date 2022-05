Pabllo Vittar cai em palco nos EUA: "Moro no Brasil, esse tombo não foi nada"

Após se apresentar no Coachella, Pabllo Vittar segue nos Estados Unidos com sua turnê "I am Pabllo World Tour". No último domingo, 1º de maio, a drag queen se apresentou em Nova York e acabou se desequilibrando no palco durante a performance de "Amor de Que", mas a artista soube levar a situação com muito bom humor.

"Meninas, eu moro no Brasil, esse tombo aqui foi nada, gata", brincou após se levantar da queda. Essa foi a última apresentação da turnê de Pabllo nos Estados Unidos. A cantora teve shows em Boston, Chicago, Washington DC, entre outras cidades estadunidenses ao longo do mês de abril.

Confira o momento da queda:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao encerrar sua passagem nos Estados Unidos, a drag queen declarou nas redes sociais: "Muito feliz! Esses dias foram tudo pra mim. Obrigada a todos os fãs, todas as cidades que passei, foi incrível".

"I am Pabllo World Tour" já passou por outros países como Canadá, Chile, Argentina e Colômbia. Ainda em maio, a cantora irá para a Europa dar continuidade na turnê. Pabllo passará pela França, Inglaterra, Espanha, Itália, entre outros países.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags