Diversão na Beira Mar: parquinho infantil atrai famílias nas férias

￼PARQUINHO na Beira-Mar. Tatiane Lima, 35, levou o filho, Kauan, 7, para se divertir / Crédito: Nayana Melo/Especial para O Povo

Entre o vai e vem de moradores, turistas e corredores, um espaço lúdico à beira mar vem chamando a atenção de quem passa pela orla, principalmente das crianças. Ao lado da Barraca da Boa, no número 2571 na Av. Beira Mar, o vai e vem dos balanços dos pequenos é quem dita o tempo. O ambiente, que conta com escorregador, gangorra e balançadores, vem sendo uma das paradas obrigatórias para pais e filhos neste período de férias escolares.

Um dos destaques visuais são as pedrinhas coloridas em formato de M&M 's que ficam ao lado do espaço. Vale ressaltar, porém, que esse é um espaço conservado e mantido pela Barraca da Boa, não podendo chegar até elas sem a autorização dos responsáveis. O POVO esteve no local no sábado, 10, das 17h20min às 18h30min, acompanhando o movimento e conversando com o público que aproveitava o entardecer no local. Foi o caso da Sandra Carvalho, de 45 anos, e funcionária pública. A técnica em enfermagem estava acompanhada das duas filhas e da neta. Moradora da região há mais ou menos um ano, ela explicou que faz questão de levar sua família que vem do Piauí para aproveitar o cenário paradisíaco, principalmente as crianças para o parquinho da Beira Mar.

"O parque é muito importante no ambiente da orla da praia, pois enquanto os pais estão fazendo as compras ou lancham, tem esse espaço para as crianças brincarem. Foi muito bem pensado em ter feito esse parque", revelou ela.



O clima de diversão e alegria transborda em outras famílias que também estavam aproveitando o momento. É o caso da Francisca Fernandes, de 56 anos, que atua como doméstica em um prédio logo em frente ao espaço infantil. Parquinho na Beira-Mar. Na foto, Benicio Silva (5 anos), acompanhado da mãe Richele Crisangela (35 anos). Foto Nayana Melo/Especial para O Povo. Crédito: Nayana Melo/Especial para O Povo Muito sorridente, ela balançava sua filha, de 35 anos, e o neto, 5, que dividiam um dos balanços, quando foi questionada sobre o que estava achando do parque. “Estou achando ótimo, tem brinquedos que as crianças amam demais. Criança gosta disso!”, declarou alegremente.

Entre os que foram atraídos pela tela do celular estava Ariana Mara, de 35 anos, acompanhada da família, que nos contou como foi sua experiência ao ver o local pessoalmente. “Eu achei bem bonitinho. Achei super legal, porque a gente não fica na Beira Mar só andando, vamos para lá (parque) e ficar um pedacinho”, explicou a dona de casa. Para ela, o espaço gratuito para a diversão das crianças é mais que importante, pois descentraliza a quantidade de atividades e estabelecimentos comerciais. "Aqui na Beira-Mar quase não há espaços específicos para crianças, o único que tem fica distante e é ruim para estacionar", observa ela.