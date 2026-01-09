Aos 24 anos, neta de Carlos Alberto de Nóbrega descobre câncer

Aos 24 anos, neta de Carlos Alberto de Nóbrega descobre câncerNeta de Carlos Alberto de Nóbrega recebe diagnóstico de câncer aos 24 anos e compartilha relatos nas redes sociais
Bruna Furlan de Nóbrega, neta do humorista Carlos Alberto de Nóbrega, revelou que foi diagnosticada com câncer de mama em dezembro de 2025.
A também influenciadora digital falou sobre a notícia em vídeo publicado no próprio perfil no Instagram para falar sobre a notícia.
“No final de Dezembro de 2025, eu fui oficialmente diagnosticada com câncer de mama. Não foi fácil, e não está sendo fácil, mas eu nunca fui capaz de esconder algo de vocês”, disse Bruna.
Ao longo do vídeo, a influenciadora detalhou o diagnóstico. Segundo ela, trata-se de um um carcinoma mamário invasivo, do tipo não especial, um dos tipos de câncer de mama mais comuns. “É HER2 negativo e eu estou, infelizmente, com metástase”, continua.
Bruna revela que foi difícil aceitar o diagnóstico no início. “Eu fiquei muito revoltada, com uma sensação de injustiça. Como assim tenho 24 anos, como que eu estou com câncer de mama?”
Busca por identificação
A neta de Carlos Alberto de Nóbrega decidiu falar sobre seu caso por não achar outras mulheres que estejam passando pela mesma situação e que tenham uma idade próxima a dela.
“Quando fui pesquisar por garotas da minha idade e com meu estilo de vida, que estejam passando por algo parecido pelo o que estamos passando agora, não encontrei, só mulheres mais velhas”, disse Bruna Furlan de Nóbrega.
A influenciadora digital disse que sentia de ver outras mulheres que vivem um caso similar ao dela, mostrando como equilibrar a juventude com as responsabilidades que envolvem o tratamento de câncer.
“Não estou aqui para conscientizar sobre o câncer de mama, para dar informações sobre o que você deve ou não fazer. Estou aqui só para compartilhar minha jornada e espero que isso consiga ajudar alguém”, continuou a influenciadora.