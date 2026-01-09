Aos 24 anos, neta de Carlos Alberto de Nóbrega descobre câncer

Bruna Furlan de Nóbrega fala sobre diagnóstico de câncer aos 24 anos / Crédito: Instagram//Reprodução @itsbrunafurlan

Bruna Furlan de Nóbrega, neta do humorista Carlos Alberto de Nóbrega, revelou que foi diagnosticada com câncer de mama em dezembro de 2025. A também influenciadora digital falou sobre a notícia em vídeo publicado no próprio perfil no Instagram para falar sobre a notícia.

“No final de Dezembro de 2025, eu fui oficialmente diagnosticada com câncer de mama. Não foi fácil, e não está sendo fácil, mas eu nunca fui capaz de esconder algo de vocês”, disse Bruna. Leia também | Brigitte Bardot morreu de câncer, revela seu marido Ao longo do vídeo, a influenciadora detalhou o diagnóstico. Segundo ela, trata-se de um um carcinoma mamário invasivo, do tipo não especial, um dos tipos de câncer de mama mais comuns. “É HER2 negativo e eu estou, infelizmente, com metástase”, continua. Bruna revela que foi difícil aceitar o diagnóstico no início. “Eu fiquei muito revoltada, com uma sensação de injustiça. Como assim tenho 24 anos, como que eu estou com câncer de mama?”

Busca por identificação A neta de Carlos Alberto de Nóbrega decidiu falar sobre seu caso por não achar outras mulheres que estejam passando pela mesma situação e que tenham uma idade próxima a dela. “Quando fui pesquisar por garotas da minha idade e com meu estilo de vida, que estejam passando por algo parecido pelo o que estamos passando agora, não encontrei, só mulheres mais velhas”, disse Bruna Furlan de Nóbrega. A influenciadora digital disse que sentia de ver outras mulheres que vivem um caso similar ao dela, mostrando como equilibrar a juventude com as responsabilidades que envolvem o tratamento de câncer.