Guia Vida & Arte: moradores revelam múltiplos roteiros por Fortaleza

Cultura com pontos históricos, diversão com festas temáticas, lazer com passeios pelas praias ou serras, e gastronomia que te leva a outros países, mas sem esquecer as raízes da terra; é possível fazer um pouco de cada, aproveitando ao máximo o que a região tem a oferecer.

Como Selene Penaforte aponta, houve qualificação e investimentos nas opções de lazer ofertadas na Capital e em outros pontos do Estado. “Isso entrega aquilo que precisamos no final de semana: um descanso para mente. Favorece nossa saúde mental, alimentamos nossa alma com esse espírito ligado a cultura e boa comida”, argumenta.

Na foto, Selene Penaforte, diretora da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco Crédito: Fernanda Barros/O POVO

Um ponto bastante frequentado é o Complexo Cultural Estação das Artes, que ela afirma ter “enriquecido as opções (de lazer) para os fortalezenses”, onde costuma frequentar shows e outras programações com a família e amigos.