O que fazer na Beira Mar de Fortaleza? Veja dicas do Guia Vida & Arte

Os passeios de barco que proporcionam isso acontecem todos os dias, das 16 horas às 18 horas. Esteja lá com uma hora de antecedência para o embarque.

Assistir ao pôr do sol diretamente do mar da Capital é mágico.

Ao longo da orla, é possível encontrar alguns espigões e pontes que se estendem mar adentro e entregam uma vista incrível do pôr do sol.

Os dois destaques são o Espigão do Náutico e a Ponte dos Ingleses, recém-reformada, bastante procurados diariamente, do nascer até após o cair do dia.

6. Feirinha da Beira Mar

É quase impossível sair da Feirinha da Beira Mar sem nada nas mãos, com tantas bancas e diversidade de produtos.

Um artesanato para decorar a casa, uma castanha especial para experimentar ou até um biquíni novo — opções não faltam.