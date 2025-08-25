Prefeitura revoga autorizações de ambulantes na Beira Mar

Foto de apoio ilustrativo. Ambulantes na avenida Beira Mar, em Fortaleza / Crédito: Rodrigo Carvalho em 19.09.2015

Todas as permissões e autorizações dos comerciantes ambulantes nos espaços públicos na orla da avenida Beira-Mar foram revogadas pela Prefeitura de Fortaleza. De acordo com o titular da Regional II, Márcio Martins, em entrevista à rádio O POVO CBN nesta segunda, 25, há cerca de 1.800 permissões para a atuação do comércio ambulante na Beira Mar, dentre as quais, quase 500 teriam sido concedidas durante a gestão do ex-prefeito José Sarto, nos últimos meses de 2024.

Todos os processos de concessão, renovação, transferência de titularidade e ampliação de permissões de vendedores ambulantes foram suspensos, pelo prazo de 180 dias, de acordo com decisão publicada no Diário Oficial do Município (DOM) no dia 21 de agosto. A Prefeitura justifica, no Decreto, que visa “obter ordenamento urbano do comércio ambulante de maneira padronizada”. A decisão estabelece ainda o prazo de 10 dias para os comerciantes se manifestarem sobre os termos da desocupação e eventuais questões pendentes. A Prefeitura ainda deverá deliberar o prazo final e as condições para a completa desocupação dos espaços públicos da orla da avenida Beira Mar, que não será inferior a 15 dias úteis contados da decisão final.

Na prática, os mais afetados pela ação serão os vendedores ambulantes que trabalham no calçadão, na faixa de areia e nas demais áreas públicas, no trecho compreendido entre a Ponte Metálica e o Mercado dos Peixes. Todos os equipamentos considerados irregulares pela Prefeitura deverão ser removidos e as atividades suspensas, com os “Termos de Permissão e Autorizações” revogados, descreve o documento.

A gestão municipal afirma que as permissões e autorizações feitas de forma “indiscriminada e desordenada” comprometeram a “fruição pública, a segurança, a acessibilidade e a harmonia urbanística da região”. Em razão disso, durante seis meses a Prefeitura deverá verificar as autorizações dos permissionários e refazer o ordenamento da área. Em seguida, os empreendimentos que atuarem em conformidade com os critérios estabelecidos poderão retomar as atividades, por meio da assinatura de novo termo de permissão ou autorização.