Morre Zé Tarcísio, multiartista cearense, aos 84 anos

Zé Tarcísio nasceu em 1941 / Crédito: FERNANDA BARROS

Morreu nesta sexta-feira, 9, o multiartista cearense, Zé Tarcísio (1941-2026). O seu trabalho reuniu mais de seis décadas dedicadas às artes plásticas. O velório de acontecer no 10 horas do sábado, 10, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Já o enterro está previsto para às 15 horas no Cemitério São João Batista.

Nas redes sociais, o sociólogo e gestor cultural, Marcio Caetano comentou sobre a legado de Zé. “Zé Tarcísio se encantou _ virou uma estrela. além do artista foi um militante das artes e da cultura _ vai fazer uma falta danada _ vá na paz”, compartilha. Leia também | Exposição celebra 65 anos de carreira do artista Zé Tarcísio A carreira de Zé Tarcísio Fortalezense nascido em 1941, Zé Tarcísio iniciou a carreira artística aos 19 anos. Ganhou projeção nacional a partir dos anos 1970 com obras que variam entre pintura, objetos e instalações, e que buscam fortalecer o debate entre memória, natureza e cultura. Nessa época, Zé Tarcísio foi reconhecido nacionalmente por participar da Bienal de Paris e do Salão Nacional de Arte Moderna.

Mensagens e legado O artista deixa um rico legado às futuras gerações de artistas visuais. Com a sua partida, amigos e admiradores reafirmam o impacto de Zé e seu trabalho. Para o administrador da Galeria Multiarte, Victor Perlingeiro, o trabalho do artista alçava questões para além da estética, alcançando debates políticos do momento em que suas criações estavam inseridas. “Ele sempre foi um artista muito atento ao seu entorno. No Rio de Janeiro, tratava das questões políticas da época; ao voltar para o Ceará, passou a abordar temas territoriais de Fortaleza”, destaca.

Victor ainda reforça que o legado de Zé Tarcísio será bem recebido pelos curados e outros artistas contemporâneos. “Acredito que a obra do Zé ainda será devidamente colocada no mercado e na história da arte. Seus contemporâneos são hoje nomes celebrados, e ele merece esse reconhecimento por tudo o que viveu e contribuiu artisticamente”, conclui. Outra memória vem do vizinho do ateliê de Zé Tarcísio na Cidade 2000, o pintor Wilson Neto lembra das conversas frequentes que mantinha com o artista.