'Stranger Things': novo episódio é descartado pela Netflix

Volume 3 da quinta e última temporada de "Stranger Things" foi lançado no dia 31 de dezembro de 2025 / Crédito: Netflix/Divulgação

Após o lançamento da última parte da 5° temporada de "Stranger Things" no dia 31 de dezembro, fãs da série criaram uma teoria de um possível episódio extra. Nesta quarta-feira, 7, os fãs foram às redes sociais para falar sobre a teoria chamada de "Conformity Gate", ou Portão da Conformidade em tradução literal.

Leia Mais | Netflix terá documentário sobre 5ª temporada de Stranger Things

No entanto, a plataforma de streaming Netflix - responsável pela produção da série - deixou um recado reforçando a ideia que não seria divulgado um novo episódio. Quiz | Teste seus conhecimentos sobre Stranger Things A plataforma atualizou a bio do perfil oficial da série no Instagram com um recado sobre o caso."Todos os episódios de 'Stranger Things' já estão disponíveis", dizia.