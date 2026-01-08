'Stranger Things': novo episódio é descartado pela Netflix

Stranger Things: novo episódio é oficialmente descartado pela NetflixNas redes sociais surgiu a teoria "Conformity Gate", em que fãs especularam que a Netflix disponibilizaria um episódio secreto na última quarta-feira, 7
Após o lançamento da última parte da 5° temporada de "Stranger Things" no dia 31 de dezembro, fãs da série criaram uma teoria de um possível episódio extra.
Nesta quarta-feira, 7, os fãs foram às redes sociais para falar sobre a teoria chamada de "Conformity Gate", ou Portão da Conformidade em tradução literal.
No entanto, a plataforma de streaming Netflix - responsável pela produção da série - deixou um recado reforçando a ideia que não seria divulgado um novo episódio.
A plataforma atualizou a bio do perfil oficial da série no Instagram com um recado sobre o caso."Todos os episódios de 'Stranger Things' já estão disponíveis", dizia.
Stranger Things: como surgiu a teoria?
A origem da suposição está relacionada à insatisfação dos fãs com o final da série. Segundo parcela do grupo, a temporada teria deixado pontas soltas e inconsistências com episódios anteriores.
De acordo com a teoria, os erros apontados e a repetição do número sete nos acontecimentos da trama seriam sinais de que o que foi assistido no capítulo final, seria, na verdade, uma projeção do vilão Vecna (Jamie Campbell).
Por esse motivo, supostamente no dia 7 de janeiro, sete dias após a estreia do encerramento, um novo desfecho seria apresentado ao público.
Apesar de não existir um novo episódio, a plataforma de streaming anunciou que um especial documental sobre os bastidores da 5ª temporada será lançado.
Chamado de "Uma Última Aventura: A Criação da 5ª temporada de Stranger Things", o episódio chega para o público dia 12 de janeiro, com imagens dos ensaios, das gravações e de equipes como cenografia e caracterização.
