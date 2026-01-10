30 anos do ET de Varginha: fato histórico ou fenômeno cultural?

Caso ET de Varginha completa 30 anos e volta aos holofotes / Crédito: Reprodução/ Instagram @memorialdoet

Trinta anos depois de entrar para o imaginário nacional, o chamado "Caso ET de Varginha" segue como um dos episódios mais emblemáticos da história recente do Brasil. Em 2026, a história voltou aos holofotes com a estreia, nesta terça-feira, 6, do documentário “O Mistério de Varginha”, produção da TV Globo em três episódios.

Leia Também | STM divulga dados de inquérito sobre ET de Varginha: 'Caso fruto de engano e boatos' A obra revisita os acontecimentos registrados em janeiro de 1996, no Sul de Minas Gerais, e revigora o debate entre versões oficiais, relatos de testemunhas e interpretações históricas.

ET de Varginha: como aconteceu O episódio iniciou na tarde de 20 de janeiro de 1996, quando Kátia Andrade Xavier, Valquíria Silva de Fátima e Liliane Santana relataram ter visto uma criatura estranha em um terreno baldio no bairro Jardim Andere, em Varginha. Segundo os depoimentos, o ser era de baixa estatura, tinha pele marrom e oleosa, olhos grandes e avermelhados, protuberâncias na cabeça semelhantes a chifres e exalava um cheiro forte.

Nos dias seguintes, moradores relataram movimentações atípicas do Exército Brasileiro, com circulação de viaturas militares pela cidade e menções ao isolamento de áreas.

Também surgiram versões sobre a captura de uma criatura não identificada e a suposta participação de militares em operações sigilosas.

Caso exibido no Fantástico

A repercussão nacional ocorreu em 4 de fevereiro de 1996, quando o “Fantástico”, programa dominical da TV Globo, exibiu uma reportagem especial sobre o caso, levando o episódio ao conhecimento do público em todo o País. Com a projeção nacional, a situação ganhou atenção internacional. Veículos estrangeiros passaram a tratar Varginha como um dos mais intrigantes relatos de objetos voadores não identificados da América Latina.