Temperatura Máxima hoje (11/01/26); filme de domingo na TV Globo

Um filme de ação será exibido na Temperatura Máxima deste domingo, 4 de janeiro 2026, às 13h05min (horário de Brasília), na programação da TV Globo. Trata-se de "Gran Turismo: De Jogador A Corredor".
Dirigido por Neill Blomkamp, o longa é baseado em uma história da vida real diretamente relacionada aos jogos. Na produção, conhecemos o jovem Jann Mardenborough, cujas habilidades impressionantes no Gran Turismo o levaram de jogador a corredor profissional.
Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima
Assista ao trailer clicando aqui.
Filme da Temperatura Máxima hoje, 11
- "Gran Turismo: De Jogador A Corredor".
- Quando: hoje, domingo, 11 de janeiro 2026 (11/01/26), às 13h05min
- Onde: canal aberto da Globo e através do Globoplay