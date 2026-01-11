Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Domingo Maior: qual filme passa hoje (11/01/26), domingo, na TV Globo

No Domingo Maior deste domingo (11/01) será exibido "Elysium", que vai ao ar logo após o "Globo de Ouro", com início previsto para as 23 horas, na TV Globo
Um longa de ficção científica será exibido no Domingo Maior neste domingo (11/01/26), na TV Globo, a partir das 01h10min (horário de Brasília). O filme da vez é “Elysium”.

Em 2159, o mundo é dividido entre dois grupos: o primeiro, riquíssimo, mora na estação espacial Elysium, enquanto o segundo, pobre, vive na Terra, repleta de pessoas e em grande decadência.

Por um lado, a secretária do governo, Rhodes, faz de tudo para preservar o estilo de vida luxuoso de Elysium; por outro, um pobre cidadão da Terra tenta um plano ousado para trazer de volta a igualdade entre as pessoas.

Assista ao trailer clicando aqui.

Filme do Domingo Maior hoje 11/01/26: Ficha Técnica 

  • Título Original: Elysium
  • Ano de Produção: 2013
  • Direção: Neill Blomkamp 
  • Elenco: Alice Braga, Matt Damon, William Fichtner, Jodie Foster, Diego Luna, Wagner Moura
  • Classe:  ficção científica 

Filme do Domingo Maior hoje, 11: que horas e onde vai passar

  • Elysium
  • Quando: 01h10min, madrugada deste domingo, 11 de dezembro de 2026 (11/01/2026)
  • Onde: canal aberto da Globo e na Globoplay em streaming

