Domingo Maior: qual filme passa hoje (11/01/26), domingo, na TV Globo

Um longa de ficção científica será exibido no Domingo Maior neste domingo (11/01/26), na TV Globo, a partir das 01h10min (horário de Brasília). O filme da vez é “Elysium”.
Em 2159, o mundo é dividido entre dois grupos: o primeiro, riquíssimo, mora na estação espacial Elysium, enquanto o segundo, pobre, vive na Terra, repleta de pessoas e em grande decadência.
Por um lado, a secretária do governo, Rhodes, faz de tudo para preservar o estilo de vida luxuoso de Elysium; por outro, um pobre cidadão da Terra tenta um plano ousado para trazer de volta a igualdade entre as pessoas.
Assista ao trailer clicando aqui.
Filme do Domingo Maior hoje 11/01/26: Ficha Técnica
- Título Original: Elysium
- Ano de Produção: 2013
- Direção: Neill Blomkamp
- Elenco: Alice Braga, Matt Damon, William Fichtner, Jodie Foster, Diego Luna, Wagner Moura
- Classe: ficção científica
Filme do Domingo Maior hoje, 11: que horas e onde vai passar
- Elysium
- Quando: 01h10min, madrugada deste domingo, 11 de dezembro de 2026 (11/01/2026)
- Onde: canal aberto da Globo e na Globoplay em streaming