Domingo Maior: qual filme passa hoje (11/01/26), domingo, na TV Globo

No Domingo Maior deste domingo (11/01) será exibido "Elysium", que vai ao ar logo após o "Globo de Ouro", com início previsto para as 23 horas, na TV Globo

Um longa de ficção científica será exibido no Domingo Maior neste domingo (11/01/26), na TV Globo, a partir das 01h10min (horário de Brasília). O filme da vez é “Elysium” .

Em 2159, o mundo é dividido entre dois grupos: o primeiro, riquíssimo, mora na estação espacial Elysium, enquanto o segundo, pobre, vive na Terra, repleta de pessoas e em grande decadência.

Por um lado, a secretária do governo, Rhodes, faz de tudo para preservar o estilo de vida luxuoso de Elysium; por outro, um pobre cidadão da Terra tenta um plano ousado para trazer de volta a igualdade entre as pessoas.

Veja trailer do filme que vai passar na Temperatura Máxima:

Assista ao trailer clicando aqui.

Filme do Domingo Maior hoje 11/01/26: Ficha Técnica

Título Original: Elysium

Elysium Ano de Produção: 2013



2013 Direção: Neill Blomkamp



Neill Blomkamp Elenco: Alice Braga, Matt Damon, William Fichtner, Jodie Foster, Diego Luna, Wagner Moura



Alice Braga, Matt Damon, William Fichtner, Jodie Foster, Diego Luna, Wagner Moura Classe: ficção científica

Filme do Domingo Maior hoje, 11: que horas e onde vai passar