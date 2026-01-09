O que fazer em Fortaleza hoje, 09/01? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 09/01? Veja agenda de festas e showsConfira o que fazer em Fortaleza neste sexta, 09 de janeiro (09/01/2026). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sábado, 09 de janeiro.
Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.
Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 09 de janeiro (09/01)
Baila Comigo
- Com: Ítalo Cortez e grupo Chapéu de Couro
- Horário:a partir das 18 horas
- Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
- Gratuito
Eletrohits
- Horário: 19 horas
- Onde: Snake Bar (avenida Carapinima, 1994 - Benfica)
- Gratuito
- Mais informações: @snakebar2020
Farofas 2000
- Horário : às 21 horas
- Onde: Deixe Comigo Bar (rua Castro Alves, 520 - Joaquim Távora)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: Sympla
Calçadinha Bar
- Horário: 19 horas
- Onde: Calçadinha Bar ( R. Carlos Vasconcelos, 692, Meireles)
- Mais Informações: Instagram @calcadinhabar
Roda de Samba
- Com : Gabi Nunes e Belinho
- Horário: 21 horas
- Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 35
- Vendas: Sympla
Órbita: Férias de Verão
- Com: El Bocon, DJ Galdino e DJ Femo
- Horário: 19 horas
- Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
- Quanto: R$ 10
- Vendas: OutGo
Baile da Anitta
- Horário: 22 horas
- Onde: Kosmika Club (Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 20
- Vendas: Outgo
Forró de Cabo a Rabo
- Horário: 20 horas
- Onde: Laje da Praia (Rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 30
- Vendas: Sympla
MPB e Brasilidades
- Com: Angela Lopes
- Horário: 19 horas
- Onde: Muvuco- Boteco Bar ( R. Coronel Alves Teixeira 1893)
- Mais informações : @muvucoboteco
Radar Pub
- Com : Caio Brito
- Horário: 20 horas
- Onde: Radar Pub ( Rua Carlos Vasconcelos, 834 • Meireles)
- Quanto: R$ 40
- Vendas: Sympla
Coco da Dona Geralda
- Horário: 19h30
- Onde: Anfiteatro Dragão do Mar - Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
- Quanto: R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira)
- Vendas: Sympla
Show Camaleoa
- Horário: a partir das 20 horas
- Onde: Flores Arte Bistrô (rua Xavier de Castro, 68 - Praia de Iracema)
- Reservas e mais informações: (85) 98228-0668
- Com cobrança de couvert
Boteco do Mauá
- Horário: a partir das 19 horas
- Onde: rua Visc. de Mauá, 3099 - Dionísio Torres
- Quanto: R$ 15
- Mais informações: no Instagram @botecomaua