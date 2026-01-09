Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

O que fazer em Fortaleza hoje, 09/01? Veja agenda de festas e shows

O que fazer em Fortaleza hoje, 09/01? Veja agenda de festas e shows

Confira o que fazer em Fortaleza neste sexta, 09 de janeiro (09/01/2026). Veja opções de festas e shows em diversos bairros da capital cearense
Autor Carolina Passos
Autor
Carolina Passos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O fim de semana chegou e o Vida&Arte reuniu as programações em Fortaleza de shows e festas que vão ocorrer nesta sábado, 09 de janeiro.

Com eventos em diversos bairros da Capital, você pode escolher shows de rock, rodas de samba, baile funk e festas de música eletrônica e aproveitar as diversas opções para sair de casa e curtir o fim de semana.

Confira o que fazer em Fortaleza hoje, sexta, 09 de janeiro (09/01)

Baila Comigo

  • Com: Ítalo Cortez e grupo Chapéu de Couro
  • Horário:a partir das 18 horas
  • Onde: Complexo Cultural Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)
  • Gratuito

Eletrohits

  • Horário: 19 horas
  • Onde: Snake Bar (avenida Carapinima, 1994 - Benfica)
  • Gratuito
  • Mais informações: @snakebar2020

Farofas 2000

  • Horário : às 21 horas
  • Onde: Deixe Comigo Bar (rua Castro Alves, 520 - Joaquim Távora)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: Sympla

Calçadinha Bar

  • Horário: 19 horas
  • Onde: Calçadinha Bar ( R. Carlos Vasconcelos, 692, Meireles)
  • Mais Informações: Instagram @calcadinhabar

Roda de Samba

  • Com : Gabi Nunes e Belinho
  • Horário: 21 horas
  • Onde: Moto Libre (avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 35
  • Vendas: Sympla

Órbita: Férias de Verão

  • Com: El Bocon, DJ Galdino e DJ Femo
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)
  • Quanto: R$ 10
  • Vendas: OutGo

Baile da Anitta

  • Horário: 22 horas
  • Onde: Kosmika Club (Av. Almirante Jaceguai, 81 – Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 20
  • Vendas: Outgo

Forró de Cabo a Rabo

  • Horário: 20 horas
  • Onde: Laje da Praia (Rua dos Tabajaras, 374 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 30
  • Vendas: Sympla

MPB e Brasilidades

  • Com: Angela Lopes
  • Horário: 19 horas
  • Onde: Muvuco- Boteco Bar ( R. Coronel Alves Teixeira 1893)
  • Mais informações : @muvucoboteco

Radar Pub

  • Com : Caio Brito
  • Horário: 20 horas
  • Onde: Radar Pub ( Rua Carlos Vasconcelos, 834 • Meireles)
  • Quanto: R$ 40
  • Vendas: Sympla

Coco da Dona Geralda

  • Horário: 19h30
  • Onde: Anfiteatro Dragão do Mar - Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)
  • Quanto: R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira)
  • Vendas: Sympla

Show Camaleoa

  • Horário: a partir das 20 horas
  • Onde: Flores Arte Bistrô (rua Xavier de Castro, 68 - Praia de Iracema)
  • Reservas e mais informações: (85) 98228-0668
  • Com cobrança de couvert

Boteco do Mauá

  • Horário: a partir das 19 horas
  • Onde: rua Visc. de Mauá, 3099 - Dionísio Torres
  • Quanto: R$ 15
  • Mais informações: no Instagram @botecomaua

 

 

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

agenda cultural

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar