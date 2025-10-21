Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Guia Vida&Arte CasaCor 2025 mescla design e artesanato atemporais

Suplemento do O POVO é distribuído gratuitamente durante a CasaCor Ceará 2025
Com 100 páginas, o Guia Vida&Arte CasaCor Ceará 2025 está disponível gratuitamente durante o evento que é referência para o segmento no Estado. 

A nova edição visitou cada um dos ambientes presentes na CasaCor para abordar as propostas de 41 profissionais que tratam da pluridisciplinaridade e brincam com a tradição e a contemporaneidade. É o que explica Ana Naddaf, diretora de Jornalismo do O POVO, em texto de apresentação do material. 

“Conectando arte, engenharia, arquitetura, design de experiência e outras áreas nos 34 ambientes”, descreve Ana em seu texto. Para Isabel Costa, uma das coordenadoras editoriais da publicação, o Guia reflete a temática da CasaCor.

"O Guia é um produto editorial alinhado com a temática do evento: Semear Sonhos. A partir dele, vemos a pulsação da arte cearense - com os profissionais que constroem a CasaCor sendo refletidos nas páginas", afirma.

Guia Vida&Arte CasaCor Ceará 2025

O principal destaque da publicação deste ano é o modo como foi possível mesclar design contemporâneo e artesanato atemporal e regional, como ilustra Larissa Viegas, uma das coordenadoras editoriais do projeto.

“O mais interessante é que pensamos nessa junção, nessa “mistura”, muito antes de fotografar e visitar os ambientes. Muitos deles têm explorado essa junção muito bem”, salienta Larissa, que enfatiza que a proposta também está presente na Casa Vida&Arte, ambiente do O POVO neste ano no local. O projeto é assinado pela arquiteta Gabriela Picanço.

Apesar de ser um “roteiro CasaCor Ceará”, o Guia não se prende à temporalidade do evento. “O legal é que não tem um momento certo para desfrutá-lo. Pode ser antes, durante ou após a mostra”, diz Viegas.

“Porque, além dele reunir todos os ambientes, oferecer os contatos dos arquitetos e apresentar a CasaCor em si, desde a sua primeira edição, lançada no ano passado, ele também tem essa proposta de relacionar a arte, a arquitetura, o design com a cidade em si”, explica a coordenadora.

Ela também salienta que a edição traz dicas do artesanato caririense, como modo de contemplar o homenageado da CasaCor 2025, Espedito Seleiro.

CasaCor Ceará 2025

  • Quando: visitação até domingo, 16 de novembro
  • Horário: terça-feira a sábado, das 16h às 22 horas; domingos, das 15h às 21 horas
  • Onde: Rua Tibúrcio Cavalcante, 607 - Meireles
  • Quanto: R$ 48 (meia-entrada) e R$ 96 (inteira)
  • Ingressos: appcasacor.com.br/events/ceara-2025/tickets
  • Mais informações: no Instagram @casacorceara

