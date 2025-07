Guia Vida & Arte: 6 museus orgânicos para conhecer no Ceará

Os museus orgânicos ligados aos mestres da cultura do Ceará , por exemplo, surgiram como uma iniciativa do Sesc e estão localizados nas casas ou ateliês deles, narrando a trajetória por meio de fotos, vestimentas e outras peças que simbolizam a história e ofício daquele mestre.

Um museu orgânico difere do espaço tradicional já popularmente conhecido. Ele será geralmente sediado em um local que se conecta com a história por trás do acervo exposto.

O Museu Casa de Telma Saraiva homenageia e preserva o legado da foto-pintora e fotógrafa, precursora da fotografia pintada à mão no Crato. No acervo, obras e instrumentos de trabalho.

Mestre do Reisado de Caretas do sítio Sassaré, em Potengi, Antônio Luiz abriu a casa como um museu e convida os visitantes a se aprofundarem no ofício. No Museu Casa do Mestre Antônio Luiz é possível ver objetos, ferramentas e itens pessoais da sua trajetória.

Onde: rua Tristão Gonçalves, 519 - Centro, Crato

rua Tristão Gonçalves, 519 - Centro, Crato Mais informações: @casadetelmasaraiva

PESQUISA | Nos conte o que está achando do Guia Vida & Arte

4. Museu Oficina do Mestre Françuili

O ofício do flandeiro se mantém pulsante nas instalações do Museu Oficina do Mestre Françuili. As aeronaves, detentoras do fascínio do artista, são numerosas na casa e é possível adquirir as peças no local.

Onde: Santana Guedes, 121 - 1 - Centro, Potengi

Santana Guedes, 121 - 1 - Centro, Potengi Mais informações: @mestre_francuili | (88) 99257 0776

5. Museu Vivo do Padre Cícero

O casarão do Museu Vivo do Padre Cícero foi o local escolhido por Padre Cícero para realizar suas meditações e orações e, atualmente, é ponto de visitação para devotos que desejam conhecer e se conectar com a figura religiosa.