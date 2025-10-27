Ceará tem o 2º dia mais violento do ano com 18 homicídios registrados no domingo, 26

Imagem meramente ilustrativa. Domingo, 26, foi o segundo dia mais violento do ano no Ceará / Crédito: FERNANDA BARROS

O Ceará registrou o 2º dia mais violento deste ano, com 18 homicídios registrados nesse domingo, 26. Os crimes ocorreram em Fortaleza, na Região Metropolitana (RMF) e no Interior do Estado. O período fica atrás apenas do dia 1º de maio, que teve 19 assassinatos, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). As informações são de um levantamento do O POVO, consolidado nesta segunda-feira, 27, com alguns casos confirmados oficialmente pela SSPDS e demais sob apuração. A maioria das vítimas foram homens assassinados após disparos de arma de fogo. Uma mulher foi morta vítima de arma branca.

Há 16 dias, o Estado já havia registrado o segundo dia mais violento do ano. Ao todo, 17 homicídios foram registrados no sábado, 11 de outubro. Na época, Fortaleza registrou quatro assassinatos. Além de Fortaleza, também aconteceram homicídios em: Caucaia, Horizonte (2), Maracanaú (2), Novo Oriente, Cariré (2), Itatira, Boa Viagem, Tauá, Ibaretama e Crato. Pelo menos seis mulheres foram assassinadas no fim de semana Entre a sexta-feira, 24, e o domingo, 26, pelo menos seis mulheres foram assassinadas. As vítimas identificadas tinham entre 30 e 65 anos de idade. Na sexta-feira, 24, uma liderança comunitária de 65 anos foi alvejada a tiros em uma via pública no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. O segundo caso aconteceu no sábado, 25, no município de Groaíras. Uma mulher, não identificada formalmente, foi assassinada a tiros. Ainda no mesmo dia, outra mulher foi morta a facadas pelo companheiro, no município do Crato.

No domingo, 26, três casos foram registrados. Um aconteceu no município de São Gonçalo do Amarante, onde o corpo da vítima foi localizado. Não há confirmação de como ela foi morta. O outro aconteceu em Caucaia, no bairro Itapoã, onde uma mulher de 48 anos foi alvejada a tiros em via pública. No mesmo dia, uma mulher de 30 anos foi morta com golpes de machado em Maracanaú. O crime foi filmado pelos suspeitos. Apenas um caso foi confirmado pelo crime de feminicídio. Nos outros quatros, não foram confirmados oficialmente se os crimes foram feminicídios ou homicídios dolosos. Municípios se posicionaram sobre o balanço de homicídios Em nota, a SSPDS informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará investiga as circunstâncias do homicídio registrado no domingo passado, 26, no bairro Conjunto Palmeiras. Outra vítima, não identificada formalmente, foi lesionada e socorrida a uma unidade hospitalar.