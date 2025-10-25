Mulher é morta a facadas após discussão com companheiro dentro de casa no Crato

Imagem meramente ilustrativa. Crime aconteceu dentro da residência do casal no Crato / Crédito: Samuel Setubal

Uma mulher foi morta a facadas após uma discussão com o companheiro dentro da casa do casal. O crime aconteceu na madrugada deste sábado, 25, no bairro Vila São Bento, no município do Crato, no Cariri cearense. Uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio da 3ª Companhia do 2º Batalhão (3ª Cia/ 2º BPM), foi acionada para o caso e, ao chegar no local do crime, visualizou a mulher morta no chão. A idade dela não foi informada.