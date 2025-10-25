Mulher é morta a facadas após discussão com companheiro dentro de casa no Crato

Mulher é morta a facadas após discussão com companheiro dentro de casa no CratoCrime aconteceu na madrugada deste sábado, 25. Duas facas foram apreendidas no local da ação criminosa
Uma mulher foi morta a facadas após uma discussão com o companheiro dentro da casa do casal. O crime aconteceu na madrugada deste sábado, 25, no bairro Vila São Bento, no município do Crato, no Cariri cearense.
Uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE), por meio da 3ª Companhia do 2º Batalhão (3ª Cia/ 2º BPM), foi acionada para o caso e, ao chegar no local do crime, visualizou a mulher morta no chão. A idade dela não foi informada.
Além dela, um homem estava gravemente ferido dentro da residência, indicando uma tentativa de suicídio após o crime. A PM informou que informações iniciais apontam que o crime aconteceu após uma discussão do casal, motivada por questões pessoais.
O homem foi socorrido para unidade hospitalar e o corpo da vítima foi recolhido pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). Os agentes apreenderam duas facas usadas no crime.
O material passará por perícia para auxiliar na investigação da ação criminosa. A ocorrência foi registrada na Delegacia Regional de Crato.