Facção teria planejado invasão de terreno do Estado em Fortaleza

Facção teria planejado invasão de terreno do Estado em FortalezaOcupação ocorreu na sexta-feira, 24, no bairro Monte Castelo e foi desmontada pela PM. Um dos suspeitos presos negou envolvimento com o crime
Integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram os responsáveis por articular a invasão do terreno de uma escola estadual localizada no bairro Monte Castelo, em Fortaleza, na última sexta-feira, 24. É o que aponta a investigação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), que, em uma ação conjunta com a Polícia Militar do Ceará (PM-CE), prendeu dois suspeitos de participação no crime.
No Auto de Prisão em Flagrante (APF), os policiais do 1º Distrito Policial (1º DP) afirmam que, “há vários dias”, traficantes de drogas da região planejavam a invasão do terreno, cujas obras estão paralisadas. Eles teriam arregimentado, até mesmo, crianças e mulheres para dificultar a desocupação.
Ainda conforme os investigadores, os traficantes pretendiam criar "bocas de fumo" no local. A ocupação teve início na madrugada de sexta, embora as primeiras informações policiais dessem conta que ela estava prevista para ocorrer no sábado, 25.
Na manhã de sexta, PMs do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) foram acionados para realizar a desocupação do terreno, o que ocorreu sem o registro de feridos. Durante as diligências, policiais civis flagraram dois homens saindo "sorrateiramente" do local após a chegada dos militares.
Identificados como Ysaac Ícaro Gonçalves, de 25 anos, e Matheus Costa Dutra, de 28 anos, eles foram abordados e presos. Com Matheus, foi encontrada a chave de um carro modelo Hyundai HB20, que estava acionado a, aproximadamente, 200 metros do terreno.
Conduzidos à delegacia, ambos os suspeitos foram autuados pelos crimes de invasão de terras do estado e integrar organização criminosa. Em depoimento, Matheus se valeu do direito de permanecer em silêncio, enquanto Ysaac Ícaro negou envolvimento com a acusação.
Ele, inclusive, se disse "surpreso" com a acusação. O suspeito confirmou que estava na companhia de Matheus, mas afirmou que havia se encontrado com ele "por acaso" após voltar de uma partida de futebol.
Matheus e Ysaac Ícaro tiveram a prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada no sábado, 25. Além deles, duas outras pessoas, que também seriam integrantes do CV, são investigadas suspeitas de também promover a invasão.
