Facção teria planejado invasão de terreno do Estado em Fortaleza

PMs do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque) foram acionados para realizar a desocupação de terreno de escola estadual no bairro Monte Castelo, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) foram os responsáveis por articular a invasão do terreno de uma escola estadual localizada no bairro Monte Castelo, em Fortaleza, na última sexta-feira, 24. É o que aponta a investigação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE), que, em uma ação conjunta com a Polícia Militar do Ceará (PM-CE), prendeu dois suspeitos de participação no crime.

No Auto de Prisão em Flagrante (APF), os policiais do 1º Distrito Policial (1º DP) afirmam que, “há vários dias”, traficantes de drogas da região planejavam a invasão do terreno, cujas obras estão paralisadas. Eles teriam arregimentado, até mesmo, crianças e mulheres para dificultar a desocupação.

