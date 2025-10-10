Homicídios crescem pelo terceiro mês consecutivo no Ceará

Homicídios crescem pelo terceiro mês consecutivo no CearáDados da SSPDS mostram que setembro passado registrou 16,45% assassinatos a mais que setembro de 2024. Maracanaú teve o mês mais violento do ano
No mês de setembro passado, 269 assassinatos foram registrados no Ceará, conforme divulgado na tarde desta sexta-feira, 10, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O número representa um aumento de 16,15% em relação a setembro de 2024.
Além disso, o Estado teve o terceiro mês consecutivo de aumento no número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs, a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte).
O aumento em setembro foi puxado pelos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Foram 79 homicídios registrados nos 18 municípios que compõem a RMF, aumento de 38,59% em comparação com os 57 CVLIs de setembro do ano passado.
Maracanaú se destacou negativamente, com 23 assassinatos no mês passado, a maior marca do ano no município. Quem também registrou recorde anual foi a Área Integrada de Segurança (AIS) 24, onde estão localizados Maranguape, Pacatuba e Guaiúba.
Leia mais
Foram 20 assassinatos, também o pior resultado em 2025. Em Maranguape, em setembro, ocorreram 11 assassinatos, enquanto, em Pacatuba, foram sete e, em Guaiúba, um.
Fortaleza também registrou aumento de CVLIs em setembro. A SSPDS computou 65 homicídios, quatro crimes a mais que em setembro de 2024. A AIS 3, onde estão bairros como Messejana, Jangurussu e Conjunto Palmeiras, registrou 16 assassinatos no mês passado, o que também foi a maior marca do ano na região.
Já nos municípios do Interior, foram computados 125 assassinatos em setembro, o que também foi um aumento na comparação com setembro de 2024: 10,61% de crescimento.
Acumulado do ano
Apesar do aumento no número de homicídios nos últimos três meses, o Ceará segue registrando uma redução de CVLIs no acumulado do ano. De janeiro a setembro deste ano, a SSPDS contabilizou 2.239 CVLIs no Estado, enquanto, no mesmo período do ano passado, esse número havia sido de 2.445