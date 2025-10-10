Homicídios crescem pelo terceiro mês consecutivo no Ceará

Cena de crime de homicídio registrado em setembro em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

No mês de setembro passado, 269 assassinatos foram registrados no Ceará, conforme divulgado na tarde desta sexta-feira, 10, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O número representa um aumento de 16,15% em relação a setembro de 2024. Além disso, o Estado teve o terceiro mês consecutivo de aumento no número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs, a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte).

