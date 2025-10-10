Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homicídios crescem pelo terceiro mês consecutivo no Ceará

Dados da SSPDS mostram que setembro passado registrou 16,45% assassinatos a mais que setembro de 2024. Maracanaú teve o mês mais violento do ano
Atualizado às Autor Lucas Barbosa
Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades
No mês de setembro passado, 269 assassinatos foram registrados no Ceará, conforme divulgado na tarde desta sexta-feira, 10, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O número representa um aumento de 16,15% em relação a setembro de 2024.

Além disso, o Estado teve o terceiro mês consecutivo de aumento no número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs, a soma de homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte).

O aumento em setembro foi puxado pelos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Foram 79 homicídios registrados nos 18 municípios que compõem a RMF, aumento de 38,59% em comparação com os 57 CVLIs de setembro do ano passado.

Maracanaú se destacou negativamente, com 23 assassinatos no mês passado, a maior marca do ano no município. Quem também registrou recorde anual foi a Área Integrada de Segurança (AIS) 24, onde estão localizados Maranguape, Pacatuba e Guaiúba.

Foram 20 assassinatos, também o pior resultado em 2025. Em Maranguape, em setembro, ocorreram 11 assassinatos, enquanto, em Pacatuba, foram sete e, em Guaiúba, um.

Fortaleza também registrou aumento de CVLIs em setembro. A SSPDS computou 65 homicídios, quatro crimes a mais que em setembro de 2024. A AIS 3, onde estão bairros como Messejana, Jangurussu e Conjunto Palmeiras, registrou 16 assassinatos no mês passado, o que também foi a maior marca do ano na região.

Já nos municípios do Interior, foram computados 125 assassinatos em setembro, o que também foi um aumento na comparação com setembro de 2024: 10,61% de crescimento.

Acumulado do ano

Apesar do aumento no número de homicídios nos últimos três meses, o Ceará segue registrando uma redução de CVLIs no acumulado do ano. De janeiro a setembro deste ano, a SSPDS contabilizou 2.239 CVLIs no Estado, enquanto, no mesmo período do ano passado, esse número havia sido de 2.445

