Duas pessoas são mortas a tiros em Groaíras

Duas pessoas são mortas a tiros em GroaírasCrimes aconteceram em dois locais diferentes neste sábado, 25. As vítimas não foram identificadas formalmente. A Polícia Civil investiga o duplo homicídio
Duas pessoas foram mortas a tiros na neste sábado, 25, no município de Groaíras, a 242,41 quilômetros de Fortaleza. Entre os casos, uma mulher foi alvejada a tiros em uma via pública da região. Em outro, um homem foi encontrado morto em um terreno na região.
LEIA MAIS | Líder comunitária é assassinada a tiros no bairro Jacarecanga, em Fortaleza
Ambos os casos, as vítimas foram atingidas na região da cabeça. No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PCCE) e da Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação do duplo homicídio.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a ocorrência segue em andamento. O caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Sobral, unidade que realiza diligências com o intuito de elucidar o caso.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia de Sobral: (88) 3677 4711
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br