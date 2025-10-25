Duas pessoas são mortas a tiros em Groaíras

Imagem meramente ilustrativa. Pefoce foi acionada para as duas ocorrências em Groaíras / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Duas pessoas foram mortas a tiros na neste sábado, 25, no município de Groaíras, a 242,41 quilômetros de Fortaleza. Entre os casos, uma mulher foi alvejada a tiros em uma via pública da região. Em outro, um homem foi encontrado morto em um terreno na região. LEIA MAIS | Líder comunitária é assassinada a tiros no bairro Jacarecanga, em Fortaleza