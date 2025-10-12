Com 17 homicídios, sábado, 11, foi 2º dia mais violento do ano

Duplo homicídio que vitimou dois jovens em praia no bairro Barra do Ceará foi um dos crimes de assassinato registrados no Ceará no sábado, 11 / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Dezessete homicídios foram registrados nesse sábado, 11, em todo o Ceará, conforme levantamento parcial obtido pelo O POVO. Isso fez de sábado o segundo dia mais violento de 2025 no Estado, atrás apenas de 1º de maio, que registrou 19 assassinatos — o dia 11 de maio também registrou 17 homicídios, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Somente em Fortaleza foram registrados quatro assassinatos no sábado. Durante a madrugada, um vigilante foi morto a tiros no bairro Lagoa Redonda. Já pela manhã, dois jovens foram mortos a tiros na faixa de areia na Vila do Mar, na Barra do Ceará. E já durante a noite, um homem foi morto a tiros dentro de uma casa no bairro Siqueira. Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito desses crimes havia sido preso.

Os números da Supesp ainda mostram que os sábados são o dia mais violento da semana no Ceará em 2025, concentrando 18,09% do total de homicídios — em seguida vêm os domingos, com 16,39%, enquanto as terças-feiras, com 12,51%, costumam ser os dias menos violentos. O jornalista e sociólogo Ricardo Moura observa haver uma relação entre as operações de patrulhamento ostensivo, como a operação Integração Saturação Total, e picos de homicídios no Estado. Pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência, da Universidade Federal do Ceará (LEV/UFC) e colunista de segurança pública do O POVO, Moura destaca que, no fim de semana retrasado, 27 e 28 de setembro, foram registrados, respectivamente, 15 e 16 homicídios, após uma semana de uma edição da operação.