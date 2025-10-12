Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com 17 homicídios, sábado, 11, foi 2º dia mais violento do ano

Com 17 homicídios, sábado, 11, foi o 2º dia mais violento do ano no CE

Crimes foram registrados em Fortaleza (4), Caucaia, Horizonte (2), Maracanaú (2), Novo Oriente, Cariré (2), Itatira, Boa Viagem, Tauá, Ibaretama e Crato
Dezessete homicídios foram registrados nesse sábado, 11, em todo o Ceará, conforme levantamento parcial obtido pelo O POVO. Isso fez de sábado o segundo dia mais violento de 2025 no Estado, atrás apenas de 1º de maio, que registrou 19 assassinatos — o dia 11 de maio também registrou 17 homicídios, conforme dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Somente em Fortaleza foram registrados quatro assassinatos no sábado. Durante a madrugada, um vigilante foi morto a tiros no bairro Lagoa Redonda. Já pela manhã, dois jovens foram mortos a tiros na faixa de areia na Vila do Mar, na Barra do Ceará. E já durante a noite, um homem foi morto a tiros dentro de uma casa no bairro Siqueira. Até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito desses crimes havia sido preso.

Além de Fortaleza, também aconteceram homicídios em: Caucaia, Horizonte (2x), Maracanaú (2x), Novo Oriente, Cariré (2x), Itatira, Boa Viagem, Tauá, Ibaretama e Crato. Um dos crimes registrados em Horizonte foi classificado como feminicídio. Conforme a SSPDS, um homem matou a ex-companheira, tendo chegado a retornar ao local do crime para confrontar um familiar da vítima, que o teria reconhecido.

Ele — que, assim como a vítima, não teve a identidade divulgada — foi preso hora após o assassinato. “Como o suspeito havia ingerido bebida alcoólica durante todo o dia da prática criminosa, acabou se envolvendo em um acidente de trânsito”, informou a SSPDS. “Ele foi detido pelos agentes de Segurança Pública e conduzido a uma unidade hospitalar, em decorrência do acidente.”

Os homicídios registrados no sábado representam um número maior em relação à média de assassinatos para esse dia específico da semana. Os dados da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) apontam que, até o final de setembro, cada sábado no Estado deste ano teve, em média, 11,57 assassinatos.

Os números da Supesp ainda mostram que os sábados são o dia mais violento da semana no Ceará em 2025, concentrando 18,09% do total de homicídios — em seguida vêm os domingos, com 16,39%, enquanto as terças-feiras, com 12,51%, costumam ser os dias menos violentos.

O jornalista e sociólogo Ricardo Moura observa haver uma relação entre as operações de patrulhamento ostensivo, como a operação Integração Saturação Total, e picos de homicídios no Estado.

Pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência, da Universidade Federal do Ceará (LEV/UFC) e colunista de segurança pública do O POVO, Moura destaca que, no fim de semana retrasado, 27 e 28 de setembro, foram registrados, respectivamente, 15 e 16 homicídios, após uma semana de uma edição da operação.

“A gente tem operações que demandam muito efetivo, que demandam muito recurso e, quando elas se esgotam, quando elas são encerradas, a gente vê o recrudescimento da violência letal”, analisa o pesquisador.

“O Governo está muito dependente dessa estratégia. E, aí, no momento que não tem uma operação Saturação, no momento que não tem uma grande ação do Governo do Estado, a gente vê o quanto isso resulta no incremento da criminalidade e no aumento dos homicídios”.

