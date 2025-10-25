Líder comunitária é assassinada no Jacarecanga, em Fortaleza

Líder comunitária é assassinada a tiros no bairro Jacarecanga, em FortalezaVítima de 65 anos morreu no local do crime. A Polícia Civil do Ceará investiga o caso por meio do DHPP
Uma líder comunitária de 65 anos foi assassinada a tiros na tarde dessa sexta-feira, 24, em uma via pública no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. Identificada como Naja Catarina Oliveira da Silva, a vítima morreu no local após ser surpreendida por criminosos.
Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência e colheram indícios que vão auxiliar na investigação do homicídio. Ainda não há informações da motivação do crime.
LEIA MAIS | Em uma semana, expulsões de moradores são registradas em 5 bairros de Fortaleza
Naja atuava como liderança comunitária na região de Vila do Mar e Pirambu. Entre as entidades, a idosa esteve como integrante da Associação dos Moradores da comunidade da Cacimba dos Pombos, localizada no Pirambu.
A Federação de Entidades de Bairros e Favelas de Fortaleza (FBFF) emitiu uma nota de solidariedade neste sábado, 25. “Nossa solidariedade à família. Que Deus a receba em sua casa celestial e conforte a família e que sua história de luta seja fonte de inspiração para todos”, disse a entidade.
O POVO apurou que, dias antes, no dia 4 de outubro, a idosa teria registrado um boletim de ocorrência sobre ameaças. O BO foi registrado na Delegacia de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência (DPIPD).
LEIA MAIS | Homem é morto a tiros dentro de estabelecimento comercial na Vila Peri
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso por meio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Nenhum suspeito foi preso até o fechamento desta matéria. (Colaborou Lucas Barbosa)
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br
Dúvidas, Críticas e Sugestões?
Fale com a gente
Leia mais