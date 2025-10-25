Líder comunitária é assassinada no Jacarecanga, em Fortaleza

Naja Catarina Oliveira da Silva, 65, foi morta a tiros em rua no bairro Jacarecanga, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Uma líder comunitária de 65 anos foi assassinada a tiros na tarde dessa sexta-feira, 24, em uma via pública no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. Identificada como Naja Catarina Oliveira da Silva, a vítima morreu no local após ser surpreendida por criminosos. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência e colheram indícios que vão auxiliar na investigação do homicídio. Ainda não há informações da motivação do crime.

LEIA MAIS | Em uma semana, expulsões de moradores são registradas em 5 bairros de Fortaleza Naja atuava como liderança comunitária na região de Vila do Mar e Pirambu. Entre as entidades, a idosa esteve como integrante da Associação dos Moradores da comunidade da Cacimba dos Pombos, localizada no Pirambu. A Federação de Entidades de Bairros e Favelas de Fortaleza (FBFF) emitiu uma nota de solidariedade neste sábado, 25. “Nossa solidariedade à família. Que Deus a receba em sua casa celestial e conforte a família e que sua história de luta seja fonte de inspiração para todos”, disse a entidade. O POVO apurou que, dias antes, no dia 4 de outubro, a idosa teria registrado um boletim de ocorrência sobre ameaças. O BO foi registrado na Delegacia de Proteção ao Idoso e à Pessoa com Deficiência (DPIPD).