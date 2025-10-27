Homem com extensa ficha criminal é preso por violência doméstica

Suspeito foi detido nesse sábado, 25, por crime de ameaça e lesão corporal ocorrido em 2020. Ele tem passagens por pelo menos oito crimes diferentes

Um homem de 34 anos foi preso por ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar, em Fortaleza , nesse sábado, 25. Crime ocorreu em 2020 e o investigado tem passagens por pelo menos oito diferentes crimes.

A captura foi realizada por uma equipe da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da Capital, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Suspeito tem longa passagem pela polícia

Após a prisão, o homem foi conduzido à sede da DDM de Fortaleza, onde foram realizados os procedimentos cabíveis. Acusado encontra-se à disposição da Justiça.

O investigado tem um histórico criminal extenso com passagens por crimes de trânsito, tentativa de homicídio, ameaça, lesão corporal, crimes contra o idoso, roubo, estelionato e crime contra a administração pública.

Suspeito foi localizado dentro de sua residência.