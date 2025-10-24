Ataque em Sobral: após 1 mês, segundo suspeito de matar estudantes segue foragido

Ataque criminoso deixou dois adolescentes mortos dentro de escola pública em Sobral / Crédito: FERNANDA BARROS

O ataque criminoso que deixou dois estudantes mortos dentro de escola pública no município de Sobral, na região Norte do Estado, completa um mês, neste sábado, 25. Um homem foi preso um dia depois do crime suspeito de atuar no duplo homicídio. Um segundo suspeito segue foragido. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) informou que segue investigando o caso. O crime aconteceu na Escola Estadual Luiz Felipe, no bairro Campos dos Velhos. Os dois adolescentes mortos foram identificados como Victor Guilherme Sousa de Aguiar, de 17 anos, e Luis Claudio Sousa Oliveira Filho, de 16 anos. As investigações apontaram que uma das vítimas vendia drogas na escola e era morador de bairro de facção rival.

Leia Mais | Ataque em Sobral: ONG pediu transferência de estudante ameaçado em agosto Conforme o inquérito policial, ao qual O POVO teve acesso, o ataque à escola de ensino médio foi feito a mando da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). O suspeito preso pelo crime, identificado como Bruno Amorim Rodrigues, 29, seria membro da facção. Recentemente, ele teria deixado o Comando Vermelho (CV) para integrar o PCC. Ainda segundo o documento, um dos alunos mortos vendia drogas na escola e era morador de bairro de facção rival, além dele ter uma proximidade com membros do CV. Uma das principais linhas de investigação da motivação do crime seria por brigas entre as facções criminosas. O POVO apurou que Bruno já chegou a ser indiciado pela Polícia Civil pelo crime junto com o segundo suspeito que está foragido. Ele chegou a informar que conhecia de infância um dos adolescentes mortos e negou as acusações e informou desconhecer os acusados.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) informou, em nota, PC-CE segue com as investigações em andamento com o objetivo de identificar e capturar o segundo suspeito de envolvimento no duplo homicídios dos adolescentes. “Os trabalhos investigativos estão a cargo do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral, e contam com apoio do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte (DPJI-Norte)”, disse o órgão. Relembre o crime Na manhã do dia 25 de setembro, por volta das 9 horas, dois adolescentes foram mortos a tiros nas dependências da Escola Estadual Luiz Felipe. Além deles, mais três estudantes foram atingidos pelos disparos, mas foram socorridos com vida para unidades de saúde. Os alunos estavam no pátio da instituição quando o crime aconteceu.