Violência na Praia da Caponga: homem é assassinado a tiros

Homem é assassinado a tiros na Praia da Caponga, em CascavelVítima tinha 37 anos e foi localizada morta na Praia da Caponga. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime
Um homem de 37 anos foi morto a tiros na madrugada deste domingo, 26. O crime aconteceu na Praia da Caponga, no município de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação do crime. Ainda não há informações da motivação do crime.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime por meio da Delegacia de Cascavel. Nenhum suspeito foi preso.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia de Cascavel: (85) 3334-3591
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br