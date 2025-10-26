Violência na Praia da Caponga: homem é assassinado a tiros

Vítima tinha 37 anos e foi localizada morta na Praia da Caponga. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime

Um homem de 37 anos foi morto a tiros na madrugada deste domingo, 26. O crime aconteceu na Praia da Caponga, no município de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação do crime. Ainda não há informações da motivação do crime.