Suspeito é preso em flagrante após ameaçar mulher com arma de fogo em Fortaleza

Suspeito é preso em flagrante após ameaçar mulher com arma de fogo em FortalezaCriminoso foi visualizado por câmeras do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) ameaçando a vítima em uma via pública no bairro Granja Portugal, neste sábado, 25
Um homem foi preso em flagrante após ameaçar uma mulher com arma de fogo em uma via pública no bairro Granja Portugal, em Fortaleza, neste sábado, 25. Ele foi autuado por crime de violência contra mulher por agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE).
O suspeito foi visualizado por câmeras do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) ameaçando a mulher. Com isso, a composição do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio/PMCE) prendeu o homem.
Pelas redes sociais, o governador Elmano de Freitas (PT) comentou a prisão. "Mais uma ação precisa da nossa polícia! [...] Seguimos trabalhando, integrando tecnologia e as nossas forças de segurança no combate à criminalidade em nosso estado", escreveu.
Com o homem, foi apreendido um revólver calibre 38 e cerca de 39 papelotes de crack. O homem, de 20 anos, possui passagens por porte ilegal de arma de fogo, incitação ao crime, apologia ao crime, desacato, ameaça, dano qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
Quando adolescente, ele também respondeu por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubo de veículo. O suspeito e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza, unidade plantonista da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).
Na delegacia, ele foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O suspeito foi colocado à disposição da Justiça.
Confira o vídeo da captura
