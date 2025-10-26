Suspeito é preso em flagrante após ameaçar mulher com arma de fogo em Fortaleza

Suspeito foi preso após ameçar mulher com arma no bairro Granja Portugal / Crédito: Divulgação/PMCE/SSPDS

Um homem foi preso em flagrante após ameaçar uma mulher com arma de fogo em uma via pública no bairro Granja Portugal, em Fortaleza, neste sábado, 25. Ele foi autuado por crime de violência contra mulher por agentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE). O suspeito foi visualizado por câmeras do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) ameaçando a mulher. Com isso, a composição do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio/PMCE) prendeu o homem.