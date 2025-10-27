Mulher de 48 anos é assassinada a tiros em Caucaia, na Grande Fortaleza

Mulher de 48 anos é assassinada a tiros em Caucaia, na Grande FortalezaVítima tinha 48 anos e foi alvejada por criminosos em via pública no bairro Itapoã na tarde desse domingo, 26
Uma mulher de 48 anos foi assassinada a tiros no município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O crime aconteceu na tarde desse domingo, 26, em uma via pública no bairro Itapoã. A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime.
Essa é a quarta mulher assassinada em dois dias no Ceará, de acordo com os registros policiais.
Na sexta-feira, 24, uma liderança comunitária de 65 anos foi alvejada a tiros em uma via pública no bairro Jacarecanga, em Fortaleza.
O segundo caso aconteceu no sábado, 25, no município de Groaíras. Uma mulher, não identificada formalmente, foi assassinada a tiros. Ainda no mesmo dia, outra mulher foi morta a facadas pelo companheiro, no município do Crato.
Apenas um caso foi confirmado pelo crime de feminicídio. Nos outros três, não foi confirmado oficialmente se os crimes foram feminicídios ou homicídios dolosos.
No local do crime, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios que vão auxiliar na investigação.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga a morte por meio da 1ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia. Nenhum suspeito foi preso até o fechamento desta matéria.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
1ª Delegacia de Polícia Civil de Caucaia: (85) 3101 7311
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br