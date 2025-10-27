"Rei do Fuá": influenciador é morto a tiros em Brejo Santo

"Rei do Fuá": influenciador que publicava fofocas é morto a tiros em Brejo SantoCrime aconteceu na noite desse domingo, 26, no momento em que a vítima chegava em sua residência. A Polícia Civil do Ceará investiga o homicídio
Um influenciador que publicava fofocas na rede social Instagram foi morto a tiros na noite desse domingo, 26, no município de Brejo Santo, a 521,75 quilômetros de Fortaleza. A vítima foi identificada como Gefferson Willian dos Santos, 33, conhecido como “Rei do Fuá”, e tinha mais de 16 mil seguidores.
O POVO apurou que a vítima foi atingida por tiros no momento em que chegava à sua residência, no bairro Sol Nascente. Os disparos acertaram o veículo que ele conduzia. O influenciador tentou fugir, mas foi morto ao lado do carro.
"Rei do Fuá" respondia a pelo menos três processos criminais na Justiça do Estado, todos em tramitação na Vara Única Criminal de Brejo Santo. Entre as acusações, estão os crimes de calúnia e difamação.
Um dos processos tiveram origem em episódios ocorridos após a vítima publicar, nos stories do Instagram, fofocas sobre a vida pessoal de moradores da região. Gefferson também publicava críticas a políticos e empresários na localidade.
No local do crime, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação. Ainda não há informações da motivação do crime.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o crime. O caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Brejo Santo que busca elucidar as informações sobre o crime, bem como identificar e capturar os suspeitos do homicídio.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
Delegacia de Brejo Santo: (88) 3531 4841
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br