"Rei do Fuá": influenciador é morto a tiros em Brejo Santo

Vítima foi identificada como Gefferson Willian dos Santos, conhecido como "Rei do Fuá", em Brejo Santo / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Um influenciador que publicava fofocas na rede social Instagram foi morto a tiros na noite desse domingo, 26, no município de Brejo Santo, a 521,75 quilômetros de Fortaleza. A vítima foi identificada como Gefferson Willian dos Santos, 33, conhecido como “Rei do Fuá”, e tinha mais de 16 mil seguidores. O POVO apurou que a vítima foi atingida por tiros no momento em que chegava à sua residência, no bairro Sol Nascente. Os disparos acertaram o veículo que ele conduzia. O influenciador tentou fugir, mas foi morto ao lado do carro.

Leia Mais | Líder comunitária é assassinada a tiros no bairro Jacarecanga, em Fortaleza "Rei do Fuá" respondia a pelo menos três processos criminais na Justiça do Estado, todos em tramitação na Vara Única Criminal de Brejo Santo. Entre as acusações, estão os crimes de calúnia e difamação. Um dos processos tiveram origem em episódios ocorridos após a vítima publicar, nos stories do Instagram, fofocas sobre a vida pessoal de moradores da região. Gefferson também publicava críticas a políticos e empresários na localidade. No local do crime, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação. Ainda não há informações da motivação do crime.