Busca por cursos de licenciaturas em Ifes cearenses cresceu no Sisu 2025

Salto de inscritos nas instituições federais foi dez vezes mais que em âmbito estadual; universidades projetam queda no número de desistências após implementação do programa pé-de-meia da licenciatura

Este foi o caso da Licenciatura em Educação Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), em Limoeiro do Norte , que saltou de 333 inscritos no Sisu 2024 para 1.692 este ano, aumento equivalente a 408% no número de candidatos. No geral, foram 11.762 inscrições para licenciaturas no IFCE em 2024 e 31.019 este ano.

A busca por cursos de licenciaturas em Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes) no Ceará cresceu em 2025. Em alguns casos, o número de candidatos que demonstraram interesse na área durante o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) deste ano mais que quintuplicou no comparativo com o processo seletivo do ano passado.

Assim como o IFCE, a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Universidade Federal do Cariri (UFCA) também tiveram aumento nas licenciaturas.

De acordo com a Pró-Reitoria de Graduação da Universidade (Prograd-UFC), apesar de já esperarem um acréscimo no número de inscritos devido aos programas de incentivo à docência lançados pelo Governo Federal, a rápida resposta surpreendeu a administração da UFC.

No caso da UFC, o processo seletivo para cursos no ramo da docência registrou acréscimo de 32% na procura, saindo de 9.397 estudantes em 2024, para 12.479 na última edição do Sisu. De acordo com a instituição, os cursos mais concorridos entre as Licenciaturas foram Pedagogia (noturno e integral), História e Letras-Português.

“Há estudos que mostram que há carência de professores em determinadas áreas, por exemplo, no interior do Estado. A ideia da Universidade é de fato ampliar a sua oferta nas Licenciaturas para que essas áreas possam ser cobertas por futuros professores. A gente já estava conversando sobre a criação desses novos cursos antes mesmo de observar este aumento na procura”, pontua.

“Foi aí que percebi o quanto [dar aulas] me encantava. Além de que os meus professores sempre demonstraram ter uma paixão muito grande pelo ato de ensinar. Eu ficava sempre imaginando estar no lugar deles”, conta a estudante.

O POVO tentou entrevista com fonte da Prograd-UFCA para entender como o aumento está sendo observado pela Universidade, mas por conflito de agendas, não obteve retorno.

Programa pé-de-meia impulsiona procura por vagas em Licenciaturas

Lançado pelo Governo Federal em 2024, o programa pé-de-meia, que disponibiliza bolsas de R$ 1.050 mensais para estudantes de cursos de Licenciatura nas Ifes foi um dos responsáveis pelo incremento na demanda. Dividido em R$ 700 para saque e R$ 350 em poupança por mês, o programa foi visto como uma oportunidade para estudantes que antes não teriam condições financeiras para cursar as graduações.

Entre esses estudantes está Carla, que mora em Umirim, município a 96 quilômetros (km) de Fortaleza. Como o curso fica na Capital, ela vai precisar se mudar a fim de concluir a graduação, e sem o auxílio do pé-de-meia, não teria como se manter em solo alencarino.

“O auxílio foi um fator decisivo na minha escolha. Sem ele seria muito difícil para eu me manter em Fortaleza, já que meu curso é integral, o que dificultaria bastante conseguir um emprego. Agora com essa ajuda eu me sinto muito mais segura para seguir a graduação sem tantas preocupações financeiras. Antes de saber do programa eu não tinha essa certeza de que ia me manter em Fortaleza. Agora posso focar nos estudos com muito mais tranquilidade”, conta a futura professora.

No ponto de vista administrativo, o pé-de-meia da Licenciatura agora se soma a outras medidas como o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), que incentivam a permanência dos estudantes nas universidades. A expectativa agora é de que, além de aumentar a procura por inscrições, ele reduza a taxa de abandono nos cursos.

“A nossa expectativa é que de fato o pé-de-meia Licenciaturas venha a contribuir para a permanência desse estudante, para que ele possa de fato sair com essa missão [de lecionar]”, projeta a pró-reitora de Ensino do IFCE, Cristiane Borges.

De acordo com UFC e IFCE, o aumento repentino da procura pelos cursos mostra um impacto imediato do programa. Em comparação, a Universidade Estadual do Ceará (Uece), que não participa do pé-de-meia, teve aumento de apenas 300 estudantes entre o Sisu de 2024 e o de 2025, o equivalente a 3,2% em um total de aproximadamente 9 mil inscritos.

Nem todos os estudantes irão receber o pé-de-meia

Com 12 mil vagas para todo o País, nem todos os estudantes que ingressarem em cursos de Licenciatura irão receber o auxílio. Para ter acesso ao benefício, o ingressante precisa ter obtido nota superior a 650 no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Os interessados deverão preencher também outros quesitos como estarem matriculados em cursos presenciais e terem ingressado na universidade através do Sisu, ProUni ou Fies. De acordo com o Edital do programa, as vagas serão ofertadas prioritariamente aos participantes do Sisu. As remanescentes serão destinadas a candidatos do Prouni do Fies, nesta ordem de prioridade.

Quem preencher todos estes quesitos ainda sim não será cadastrado automaticamente no programa, como ocorre no pé-de-meia do Ensino Médio. No caso das Licenciaturas, será preciso manifestar interesse em receber a bolsa por meio da Plataforma Paulo Freire, administrada pelo Ministério da Educação (MEC).

O período para solicitação do auxílio será aberto na próxima segunda-feira, 17, e encerrado no dia 30 de março.

Confira abaixo o cronograma completo do pé-de-meia Licenciatura: