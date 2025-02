Fortaleza está abaixo da média nacional no consumo de produtos culturais, diz pesquisa

Os dados que se referem a Fortaleza mostraram dois caminhos para as atividades na capital cearense . O primeiro deles é que a cidade se encontra abaixo da média nacional da maioria dos hábitos culturais pesquisadas no último ano.

Exemplificando, a maior atividade consumida no Brasil, de acordo com o estudo, foi os livros — tendo como média nacional 62%. A capital cearense, no entanto, está abaixo desse percentual, com 56% dos respondentes afirmando que “tiveram acesso a atividade cultural ‘livros’ no último ano”.

VEJA TAMBÉM| Editoras apostam em recursos estéticos para aumentar busca por livros físicos

Os jogos eletrônicos, que ocupam o segundo lugar no ranking da média nacional com 51%, foram consumidos por 47% dos fortalezenses. A maior diferença está para a visitação de locais históricos: a cidade aparece com 34%, enquanto a média nacional é de 45%.