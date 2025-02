Professora de escola no Cristo Redentor é finalista em prêmio nacional de educação

PROFESSORA Alyne Castro desenvolveu projeto sobre cyberbullying / Crédito: Reprodução/Instagram

Uma professora estadual que atua no bairro Cristo Redentor, em Fortaleza, está entre os finalistas em um prêmio nacional de educação. Alyne Castro, que leciona a disciplina de Cultura Digital, está entre as cinco concorrentes ao Prêmio Cidadania Digital em Ação. A premiação visa reconhecer o trabalho de escolas públicas que adotam um material elaborado pela ONG SaferNet, referência em ações ligadas aos direitos humanos no ambiente virtual, em parceria com o governo do Reino Unido. O projeto Disciplina de Cidadania Digital fornece formações a professores, além de material e planejamento de aulas para abordar estas temáticas com estudantes.

A divulgação do vencedor do prêmio acontece na terça-feira, 11, em uma cerimônia em São Paulo (SP). O evento faz parte da programação, no Brasil, do Dia da Internet Segura, iniciativa internacional para a promoção de boas práticas em diversos aspectos ligados a segurança digital.

Professora que concorre a prêmio nacional desenvolveu iniciativa contra bullying virtual Alyne descobriu o projeto Disciplina de Cidadania Digital durante pesquisas para montar o plano de aula da matéria de Cultura Digital. A professora se inscreveu nas formações, e adaptou parte do conteúdo às suas aulas na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Lions Jangada, onde ministra a matéria para as três séries. No primeiro ano, a temática é Letramento Digital, enquanto, no terceiro ano, os estudantes trabalham o aspecto Tecnologia e Sociedade. A área de Cidadania Digital, abordada no segundo ano, inclui um módulo sobre a prática de bullying no ambiente digital, conhecida como cyberbullying. Segundo ela, a prática do bullying é, por muitas vezes, naturalizada entre os estudantes. "Muitos dos alunos usam dos 'apelidos' e brincadeiras como ferramenta de poder", pontua. Alyne explica que, com frequência, as próprias vítimas não entendiam que estavam sofrendo um tipo de violência e, mesmo com os incômodos, não sabiam se era algo que poderiam denunciar, nem como fazê-lo.

Um dos psicólogos da escola, que havia notado comportamentos problemáticos entre os estudantes, procurou Alyne após saber que a professora estava discutindo o tema em suas aulas. Ela percebeu, com isso, que o assunto poderia ser abordado com estudantes de todas as séries. O projeto de Alyne surgiu a partir dessa premissa. Ele inclui adaptações de algumas das atividades propostas no material da SaferNet, e outras construídas dentro da própria instituição. Em 2024, a professora realizou as ações com 12 turmas, quatro em cada ano, com participação de mais de 300 estudantes. Aulas sobre cyberbullying debateram empatia e até termos de uso das redes sociais Projeto sobre cyberbullying que concorre em prêmio nacional envolveu diversas atividades, entre elas um "mural dos sentimentos" onde estudantes podiam compartilhar mensagens sobre respeito e empatia Crédito: Divulgação/Alyne Castro

No debate sobre bullying e cyberbullying, foram desenvolvidas diversas atividades com as turmas. Nas aulas e conversas, o foco inicial foi abordar respeito e empatia, inclusive com a elaboração de um jogo para debater o desenvolvimento destes atributos. Foi criado também, em cada turma, um "mural dos sentimentos", onde estudantes puderam compartilhar mensagens sobre estes temas. No âmbito virtual, uma das atividades envolvia a criação de "bulas" com os termos de uso que devem ser aceitos para criar contas em redes sociais. Segundo Alyne, nesse momento os estudantes descobriram ter consentido, ao se cadastrar nas plataformas, com diversas condições que, na realidade, não concordam. Por fim, estudantes das três séries produziram vídeos sobre o tema, que foram compartilhados e divulgados nas próprias redes. A partir de um roteiro básico indicado por Alyne, eles elaboraram materiais informativos, retratando e se posicionando sobre diversas situações do tipo. A própria professora publicou, em seu perfil, várias das produções.

Projeto sobre cyberbullying gera efeitos no mundo físico, diz professora Alyne pontua que as atividades sobre cyberbullying tiveram repercussão não apenas no ambiente digital. A professora afirma que, com a iniciativa, os estudantes passaram a adotar posturas mais críticas em situações onde podem ser tanto vítimas quanto testemunhas ou mesmo perpetradores da prática. Segundo ela, uma das questões fundamentais foi o desenvolvimento de maior autonomia dos jovens, que aprenderam a reunir provas e realizar denúncias, caso estejam sofrendo provocações ou ofensas. Eles também se tornaram mais críticos em relação ao compartilhamento de conteúdos que contenham bullying ou outros tipos de violência. Um exemplo dado pela professora é que, em brigas, muitos deles se limitavam a gravar o momento ou mesmo estimular o confronto, e, com as atividades, passaram a adotar uma postura de buscar ajuda para interromper as agressões.