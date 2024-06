Mais de 22 mil estudantes da rede pública cearense ingressaram no ensino superior em 2023

Mais de 22 mil estudantes da rede pública do Ceará ingressaram no ensino superior no ano de 2023. Ao todo, foram 22.531 alunos. O balanço foi divulgado pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), durante o lançamento do programa "Enem Chego Junto, Chego Bem", na manhã desta quinta-feira, 6.



Os dados foram apresentados em evento no Formação e Desenvolvimento para Profissionais da Educação (Formace), em Fortaleza.

O projeto "Enem Chego Junto, Chego Bem" inclui palestras motivacionais, aulas de produção textual, dentre outras estratégias com o objetivo de melhorar o desempenho dos estudantes.