Pé-de-meia Licenciatura vai ofertar bolsa de R$ 1.050 por mês

Informação foi divulgada pelo ministro da Educação Camilo Santana na tarde desta terça-feira, 14, durante o lançamento do Mais Professores para o Brasil .

O programa Pé-de-meia Licenciatura ofertará bolsa mensal de R$ 1.050 durante o período regular do curso, sendo R$ 700 para saque a qualquer momento. Os outros R$ 350 são depositados como poupança e poderão ser sacados após o professor recém-formado ingressar em uma rede pública de ensino em até cinco anos após a conclusão do curso.

Podem participar estudantes com nota 650 ou mais no Enem, que se matricularam em cursos presenciais de licenciatura. Incentivo vai contemplar participantes do Enem 2024.

Primeiramente, serão disponibilizadas 12 mil vagas para o Pé de Meia Licenciaturas, disse o ministro. As primeiras vagas serão disponibilizadas via Sisu. As remanescentes serão disponibilizadas para o Programa Universidade para Todos (Prouni) e para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Em novembro passado, Camilo anunciou em suas redes sociais que para receber o benefício do Pé-de-Meia Licenciatura, o estudante deveria atingir pelo menos 650 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), desconsiderando o critério de renda.