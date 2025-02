35 escolas rurais, indígenas e quilombolas de Caucaia recebem projeto de água e saneamento

O município de Caucaia, a 18 km de distância de Fortaleza, foi o único selecionado do Ceará. As inscrições serão de 20 de fevereiro a 20 de março

As escolas públicas da zona rural, indígena e quilombola de Caucaia recebem o projeto “Água, Saneamento e Higiene” com o objetivo de melhorar as condições de saúde em localidades carentes. Ao todo, das 54 escolas previstas, somente 35 serão selecionadas. O edital para mais informações ainda será publicado no Diário Oficial da Prefeitura de Caucaia nesta quinta-feira, 6, mesmo dia da divulgação. Já as matrículas para as unidades de ensino interessadas serão entre 20 de fevereiro a 20 de março. A divulgação do resultado ocorrerá no dia 1º de abril.

O início das intervenções em infraestrutura será no segundo semestre de 2025 em 15 escolas. A previsão para as demais 20 escolas é somente em 2026. O Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil (Unicef) é responsável pelo lançamento da parceria institucional com a Prefeitura de Caucaia e com a Aegea, empresa privada especialista em saneamento.