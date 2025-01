Aluno de escola pública do Ceará passa em Medicina na USP e na UFC

Marlisson exibe suas medalhas de competições e olímpiadas / Crédito: Arquivo pessoal

O estudante Marlisson Emanuel da Silva Barbosa, 18, foi aprovado na Universidade de São Paulo (USP) e na Universidade Federal do Ceará (UFC) em Medicina. O jovem é egresso do curso técnico em enfermagem da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) Salaberga Torquato Gomes de Matos, em Maranguape (CE), a 25 km de distância da Capital, tendo estudado a vida inteira na rede pública de ensino. Ele nasceu em Maracanaú, mas foi criado em Maranguape, ambos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Ao longo da trajetória escolar, participou da Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (OBFEP), Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), Olímpiada Nacional de Ciências (ONC) e Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA).

Segundo Marlisson, o curso técnico contribuiu para a decisão de cursar medicina por ser da área da saúde e ter acompanhado a rotina dos profissionais. O futuro universitário acredita que a parte de ficar longe da família será o dilema mais difícil de lidar, mas pretende visitá-los nas férias.

De acordo com o estudante, as cotas para pessoas de baixa renda e oriundas de escola pública foram utilizadas para conseguir a aprovação. “Acredito que auxiliam muito certos grupos sociais a conseguir espaços no ensino superior. É uma política muito importante e que deve ser valorizada”, avalia. Ele decidiu estudar Medicina na USP por conta do legado da faculdade paulista na área de pesquisa, inovações e tecnologia à nível internacional, justifica o cearense. A instituição costuma ser creditada como a melhor universidade do Brasil e uma das melhores da América Latina. Rotina intensa de estudos A rotina de estudos de Marlisson se baseava em estudar no tempo disponível, alternando com atividades de lazer. A dinâmica se repetia durante as aulas, o intervalo, em casa e alguns fins de semana, totalizando entre 10 e 12 horas de dedicação.

Cícero Rodrigues, diretor da escola na qual Marlisson estudava, diz que quando identificaram o potencial do aluno, o incluíram em grupos de estudos na biblioteca. "A EEEP Salaberga espera que, com toda dedicação e esforço que Marlisson tem demonstrado, sua jornada acadêmica e profissional seja de grande sucesso, contribuindo para o desenvolvimento social da cidade de Maranguape e do estado do Ceará, além de inspirar outros jovens, estudantes de escola pública, a alcançar seus objetivos", celebra.

Segundo a Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc), 633 estudantes de escolas públicas do Ceará conquistaram notas entre 950 e mil pontos na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024.

Desse total, 32 discentes tiveram notas acima de 980 pontos e 631 alunos receberam notas entre 950 a 980. Com isso, a rede estadual ocupa a liderança entre os colégios públicos com bons resultados na redação do exame. SAIBA MAIS | Enem: CE tem maior número de redações a partir de 980 pontos entre as redes públicas do Brasil Por conta de Marlisson fazer parte desta lista, o cearense recebeu a visita em sua casa do governador Elmano de Freitas (PT) e do prefeito de Maranguape, Átila Câmara (PSB).