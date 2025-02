Larittrix, cearense de 19 anos, entra para a Forbes Under 30

A cearense Maria Larissa Ferreira Paiva tem uma trajetória marcada por descobertas astronômicas, inovação e divulgação científica / Crédito: Reprodução / Instagram @larittrix

Aos 19 anos, a cearense Maria Larissa Ferreira Paiva, também conhecida nas redes sociais como Larittrix, entrou para a lista da Forbes Under 30, sendo destaque na categoria Ciência e Educação. O reconhecimento veio após anos de dedicação aos estudos de astronomia. A lista foi publicada pela revista Forbes no fim de 2024. “Esse reconhecimento não é só meu — é de todos que acreditam que a ciência pode mudar vidas!”, comemorou a jovem em suas redes sociais.

Sendo natural de Pires Ferreira, cidade com aproximadamente dez mil habitantes no Sertão de Sobral, Larissa tem uma trajetória marcada por descobertas astronômicas, inovação e divulgação científica.

A estudante já detectou 25 asteroides, identificou mais de 2 mil galáxias e foi a primeira astronauta análoga do estado (termo usado para se referir a pessoas que realizam simulações de missões espaciais sem sair da Terra). Seu trabalho ganhou reconhecimento nacional e internacional, tornando-a inspiração para jovens cientistas, especialmente meninas que sonham em ingressar no mundo da ciência. Atualmente é embaixadora do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). A jornada de Larittrix Aos oito anos, Larissa observou a constelação de Órion, conhecida popularmente como "Três Marias". Sem saber que esse era o nome das estrelas, questionou sua avó sobre os astros.

Esse momento despertou sua curiosidade e a fez buscar conhecimento por conta própria, iniciando assim sua paixão pela astronomia. Em entrevista à revista Forbes, Larissa disse: “Eu cresci fazendo perguntas sobre o mundo ao meu redor, mas nunca me conformei com as respostas”. Desse primeiro contato com as estrelas veio seu apelido, Larittrix, inspirado em Bellatrix — a terceira mais brilhante da constelação de Órion, onde estão as populares “Três Marias”. Sem acesso inicial à internet, a jovem cientista buscava respostas em livros didáticos e auxílio dos professores para aprender. Em 2018, aos 13 anos, com a chegada de uma lan house em sua cidade, teve a oportunidade de aprofundar seus estudos de forma autodidata, utilizando recursos online para expandir seu conhecimento.

“Foi onde eu tive a oportunidade de pesquisar sobre as Três Marias pela primeira vez, foi lá que eu descobri a existência da astronomia. Depois, comecei a ensinar minha família, minha comunidade e meus amigos sobre as coisas que eu aprendia”, confidenciou à Forbes. Com um bom desempenho estudantil, ingressou em uma escola técnica profissionalizante na cidade de Ipu, onde cursou Administração de Empresas e o ensino médio. Foi nesse período que conheceu as Olimpíadas Científicas, que são competições nacionais entre escolas brasileiras em diferentes disciplinas, incluindo a astronomia. Aos 15 anos, mesmo sem acesso a cursos e professores especializados, se destacou nas competições, conquistando suas primeiras medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA) e na Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG). Ao longo dos anos, acumulou mais de 20 medalhas nessas competições.

Em 2021, aos 16 anos, durante a pandemia, Larissa fez sua primeira grande descoberta ao identificar um asteroide por meio do programa Asteroid Hunt (NASA/MCTI/IASC), uma iniciativa da NASA em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Para participar do projeto, os candidatos precisavam, obrigatoriamente, utilizar um computador ou notebook com acesso ao Windows, mas na época, a jovem divulgadora científica assistia às aulas da escola pelo celular. A solução veio quando um vizinho emprestou um notebook, permitindo que ela participasse da busca por asteroides. O desejo de popularizar o conhecimento científico e torná-lo acessível se tornou de suas principais missões. Desde então, ela á identificou 25 asteroides e analisou 2 mil galáxias por meio do Galaxy Cruise, do Observatório Astronômico Nacional do Japão (NAOJ).