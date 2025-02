Concurso da Uece: edital com 53 vagas é publicado; saiba mais sobre as áreas

Concurso da Uece vai ofertar 53 vagas de professores / Crédito: Hiane Braun/Casa Civil

O Governo do Ceará publicou na noite desta quarta-feira, dia 12, o edital do concurso para professores efetivos da Universidade Estadual do Ceará (Uece). Ao todo são oferecidas 53 vagas. A remuneração inicial, sem as gratificações, chega a R$ 6.715,47. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

As inscrições começam 30 dias úteis após a publicação do edital e ficarão abertas pelo período de 30 dias úteis no site do concurso (www.cev.uece.br). A taxa de inscrição custará R$ 250, a ser paga exclusivamente por intermédio do DAE (Documento de Arrecadação Estadual) que será

disponibilizado no site das inscrições.

Confira aqui o edital Saiba mais sobre as vagas ofertadas Das vagas ofertadas, 51 são para professores assistentes e duas para professores adjuntos. Serão reservadas 20% das vagas para pessoas negras e 5% para pessoas com deficiência. O anúncio das vagas foi antecipado em live pelo governador Elmano de Freitas.

“São 34 vagas para os cursos de Medicina de Quixeramobim e Crateús e 19 para outros cursos. Nós já convocamos, nesse governo, 524 professores para as universidades estaduais do Ceará. É certamente um processo de consolidação e ampliação de nossas universidades, com aumento de oportunidades para nossa juventude”, afirmou. Veja os locais de lotação e área de atuação: Fortaleza - Música

Tauá - Medicina veterinária

Tauá - Pedagogia

Quixeramobim - Medicina

Crateús - Medicina

Limoeiro do Norte - Letras

Aracati - Letras

Canindé - Pedagogia

Quixadá - Pedagogia

Iguatu - Matemática

Mombaça - Sistemas de Informação As novas 53 vagas são remanescentes do concurso de 2022, o maior da história da instituição. O não preenchimento das vagas ocorreu porque não houve aprovados ou porque os candidatos aprovados não tinham o perfil exigido no edital para ocupação dos cargos.