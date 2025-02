Ceará recebe selo ouro em prêmio de compromisso com a alfabetização

Cerimônia aconteceu em Brasília / Crédito: João Paulo Biage

O Ceará recebeu, na tarde desta segunda-feira, 10, o selo ouro no Prêmio Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização. Em cerimônia realizada em Brasília (DF), mais de 150 municípios cearenses foram reconhecidos ao todo pelos resultados positivos na área educacional. Estiveram presentes no evento figuras nacionais como o presidente do Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva (PT), e o ministro da Educação, Camilo Santana. Já o governador Elmano de Freitas (PT) e a secretária da Educação estadual, Eliana Estrela, representaram o estado cearense na ocasião.

Premiação integra o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA) e busca reconhecer o sucesso de iniciativas adotadas por estados e municípios brasileiros para executar políticas desse porte, contribuindo, entre outros, para a redução de desigualdades estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE).

No Geral, 14 estados foram reconhecidos com selo de ouro, entre eles o Ceará. Além disso, também houve o reconhecimento por cidades, onde 4.187 foram contempladas com selo de ouro, prata ou bronze. O Estado teve 150 municipios conquistando o selo dourado (veja lista ao fim da matéria) e outros nas demais categorias.

Ceará tem meta de alfabetizar 100% das crianças até 2023 Elmano destacou em coletiva que o Estado é uma "grande referência" para o Brasil no que diz respeito a alfabetização. Gestor frisou ainda que a meta da unidade federativa é chegar em 2030 com 100% das crianças alfabetizadas. Último índice divulgado pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) foi de 85%. Ainda segundo o petista, o Governo está estudando ações para tentar adiantar meta: "(Estamos) Tentando buscar um diagnóstico, qual são as características, quais sãos as dificuldades das crianças que não estão conseguindo chegar no segundo ano e o que podemos fazer de apoio aos municípios, aos alfabetizadores".

Eliana Estrela, secretária da Educação estadual, pontuou que resultado veio após um regime de colaboração "cada vez mais fortalecido com os 184 municípios do Ceará". "(Foi) uma pactuação com os municípios, para que as crianças estejam de fato na escola na idade certa e aprendendo. E o trabalho agora aqui nosso e de todos que fazem a educação, e também do nosso governador Elmano de Freitas, é investir para que (índice) seja 100%". Municípios cearenses que levaram ouro: