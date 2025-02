78 alunos de escolas públicas do Ceará são aprovados em Medicina

Alunos da rede pública de educação do Ceará aprovados em Medicina conversaram com governador Elmano de Freitas na última quinta-feira, 6 / Crédito: Divulgação / Carlos Gibaja / Casa Civil

A estudante Mariana Bernardo, de 18 anos, da cidade de Icó, a 383 km de Fortaleza, vai realizar o sonho de ser médica. Ela é um dos 78 estudantes de escolas públicas do Ceará que passaram para o curso de Medicina em diferentes instituições de ensino superior do Brasil através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Dos 78 aprovados, 35 são mulheres. LEIA TAMBÉM | Enem: CE tem maior número de redações a partir de 980 pontos entre as redes públicas do Brasil

Os estudantes participaram de um encontro com o governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), no Museu da Imagem e do Som (MIS) na última quinta-feira, 6.

Mariana decidiu ser médica após acompanhar seu bisavô, diagnosticado com Alzheimer. “Já sei até a área que quero me especializar: neurologia. Para estudar sobre e ajudar pessoas como meu bisavô. Por um tempo, pensei em desistir. Mas quando descobri minha gravidez, tive o impulso final que precisava para seguir até minha aprovação”, relata a jovem.

Eric Pereira da Silva, de 19 anos, mora na comunidade de Ponta Grossa, em Icapuí, a 201 km da Capital, e é a primeira pessoa da família a ingressar no ensino superior. “Toda a comunidade se mobilizou com a minha aprovação. Foi um momento incrível. Principalmente após não conseguir passar ainda no Ensino Médio, mas agarrei minha vaga logo no ano seguinte”, celebrou Eric, que foi aprovado para a Universidade de São Paulo (USP) e para a Universidade Federal do Ceará (UFC).

Kaylanne Emanuelly Barbosa da Silva, de 18 anos, moradora de Itaiçaba, a 159 km da Capital, também é a primeira pessoa da família a entrar na universidade, tendo sido aprovada na instituição federal do Rio Grande do Norte. “Ainda estou anestesiada. Estudei pela escola e também com a ajuda de conteúdos da internet, já que minha família não tem muitas condições financeiras.”

“Vou ser a primeira médica da minha família e tenho tudo para agradecer aos meus professores e a estrutura da minha escola. Não estava acreditando no resultado, mas meu sonho se tornou realidade”, afirmou a futura médica.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, destacou a importância da educação durante sua gestão. "Esse momento é um orgulho enorme para todos que acreditam que a educação pode fazer a diferença. Gostaria de parabenizar vocês pelo esforço pessoal para conseguir isso", destacou o chefe do executivo cearense. "Vocês são exemplos para os nossos jovens e nossa sociedade. Se alguém dizia que vocês não podiam conseguir, vocês são a prova concreta que vocês podem."