Governo do Ceará pretende implantar novos polos de ensino a distância em 38 municípios

O Governo do Ceará pretende implantar polos de Educação a Distância (EaD) em 38 municípios do Estado ao longo de 2025. Ente articula com municípios uma parceria para implementar ofertas, pretendendo ampliar vagas até 2026. Informação foi divulgada pela autoridade administrativa na última quinta-feira, 9.

Na data o governador Elmano de Freitas esteve com os prefeitos e prefeitas das cidades visadas, além de outras autoridades, em reunião realizada no Palácio da Abolição.