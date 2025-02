UFC e IFCE: pesquisadores desenvolvem repelente com proteção prolongada e custo reduzido

Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará (UFC) e do Instituto Federal do Ceará (IFCE) desenvolveram um novo repelente com nanotecnologia que promete maior eficácia no combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A fórmula é à base de óleos de linhaça e cravo, utiliza menor quantidade de princípio ativo, mas garante proteção prolongada, além de ter um custo de produção reduzido.